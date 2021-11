Les créateurs de crypto-monnaie inspirés de Squid Game volent plus de 3 millions de dollars

Il existe désormais des monnaies virtuelles qui, malgré leur volatilité, peuvent déjà être considérées comme dignes de confiance par les investisseurs. Cependant, la « mode » des crypto-monnaies a provoqué la création de plusieurs schémas autour d’elles, laissant les investisseurs perdre des milliers de dollars.

De la fièvre du jeu Squid est sortie une nouvelle crypto-monnaie d’une valeur de plus de 2 800 $, mais qui n’était qu’une autre arnaque.

Squid Game inspire une arnaque à la crypto-monnaie

Une crypto-monnaie appelée $ SQUID, qui n’a pas été officiellement sanctionnée par Netflix, est sortie fin octobre et a augmenté jusqu’à 310% en valeur en quelques jours. Soi-disant, il a été vendu comme un moyen de jouer à un jeu en ligne basé sur la prochaine série sud-coréenne. La base du jeu serait la même que le sérieux : les personnes endettées seraient obligées de jouer à un jeu mortel.

Après avoir atteint 2 800 $ lundi matin, la devise est tombée à 0 $, le site a disparu et le Twitter « a été temporairement restreint » en raison d’« activités inhabituelles ». Pourtant, le profil peut être vu.

Le schéma est le plus courant dans cet univers, appelé traction de tapis, un tirage de tapis où la crypto-monnaie est échangée contre de l’argent réel et disparaît. Deuxième avancé par Gizmodo, ce schéma pourrait impliquer environ 3,38 millions de dollars.

Les plus attentifs auraient pu remarquer que le site et sa structure ne seraient pas dignes de confiance. Le site, par exemple, comportait trop de fautes d’orthographe et la devise ne pouvait pas être vendue, seulement achetée.

schémas répétés

La valeur, au milieu de tant de schémas monétaires qui existent même dans les systèmes financiers réglementés, ne semble pas être grande. Cependant, la rapidité avec laquelle cela s’est produit s’avère surprenante. En quelques jours, les investisseurs sont conquis, qui voient soudain leur argent disparaître sans laisser de trace.

Un cas récent similaire s’est produit avec une prétendue entreprise de livraison de nourriture où les paiements pourraient être effectués à l’aide de crypto-monnaies. Lié à l’univers des séries télévisées, un cas similaire s’est également produit avec la série Mandalorian.