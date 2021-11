Le hacker Gary Bowser plaide coupable à des accusations de piratage et accepte de payer 4,5 millions de dollars à Nintendo

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le malheureusement nommé Gary Bowser, membre du groupe de piratage Team-Xecuter, a plaidé coupable à des accusations relatives à la vente de matériel et de logiciels qui permettaient à des personnes de jouer à des jeux non autorisés ou piratés sur diverses consoles, dont plusieurs de Nintendo. Cela vient après que Nintendo of America, qui a à la fois un président et un personnage célèbre nommé Bowser, a lancé une action en justice contre le pirate informatique plus tôt cette année.

Décrit comme l’un des groupes de piratage de jeux vidéo les plus notoires au monde par le ministère de la Justice, Team-Xecuter a vendu divers outils permettant aux acheteurs de contourner les mesures de sécurité des fabricants de consoles.

Nintendo a affirmé dans son procès que Bowser créait et vendait des appareils de piratage Nintendo depuis au moins 2013 et les avait vendus pour la DS, la 3DS et la Nintendo Wii ; l’organisation est connue pour ses puces Nintendo Switch. Il a été arrêté en même temps que Max Louarn, un autre membre de Team-Xecuter, en octobre dernier et inculpé de 11 chefs d’accusation.

Team-Xecuter a précédemment affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un » réseau de pirates de logiciels enfreignant le droit d’auteur » et que ses produits permettaient aux utilisateurs de faire des sauvegardes légitimes de cartouches et de jouer à des jeux homebrew. Il a également accusé Nintendo de censure, de contrôle monopolistique et de tactiques d’alarme juridiques. Ceux qui fabriquent les consoles et les jeux n’étaient pas d’accord avec ce point de vue. Nintendo était particulièrement agacé et a été rejoint dans sa poursuite de Team-Xecuter par le gouvernement américain l’année dernière.

Le ressortissant canadien Bowser, 51 ans, a été arrêté en République dominicaine en septembre 2020 avant d’être expulsé vers les États-Unis. Il a d’abord nié les allégations portées contre lui mais, dans un accord de plaidoyer, a ensuite admis avoir comploté pour contourner les mesures technologiques et le trafic de dispositifs de contournement, tous deux passibles de peines maximales de cinq ans. Il a également accepté de verser 4,5 millions de dollars de dédommagement à Nintendo et d’aider à localiser tous les actifs restants de Team-Xecuter.

Le ressortissant français de 48 ans Max Louarn a également été « arrêté à l’étranger en lien avec les charges retenues dans cette affaire » l’année dernière. Le gouvernement américain demande l’extradition de Louarn vers l’Amérique afin qu’il puisse être jugé dans le pays.

« Imaginez si quelque chose que vous avez inventé vous a été volé, puis commercialisé et vendu à des clients du monde entier. C’est exactement ce que faisait l’équipe Xecutor », a déclaré Raymond Duda du FBI. « C’est un parfait exemple de la raison pour laquelle le FBI a fait de la prévention du vol de propriété intellectuelle une priorité. Ces arrestations devraient envoyer un message aux pirates potentiels que le FBI ne considère pas ces crimes comme un jeu. »

