La crypto-monnaie du jeu Squid était une arnaque : les escrocs s’enfuient avec des millions d’épargnants

Lancée par des anonymes pour capitaliser sur le succès de la série télévisée Squid Game, la crypto-monnaie vient de devenir un peu plus que du vieux papier après que les responsables de l’initiative ont vendu toutes leurs unités et fermé le site Internet du projet, laissant un nombre inconnu d’investisseurs dévalisés. leurs économies.

Cela semblait être un moyen facile de gagner de l’argent rapidement, mais au lieu de cela, il s’est avéré être un stratagème pour voler leurs économies à un nombre incalculable d’investisseurs : la crypto-monnaie Squid – lancée par un anonyme le 20 octobre pour capitaliser sur le succès de la série télévisée. Squid Game – n’est plus qu’un vieux papier, après que les responsables de l’initiative ont vendu toutes les unités en leur possession et fermé le site Web du projet.

Le succès initial

L’intrigue est la même que n’importe quelle arnaque bancaire, mais les éléments impliqués sont parmi les plus actuels qu’on puisse imaginer. La crypto-monnaie Squid a en effet été lancée il y a quelques semaines pour coïncider avec la période d’exposition maximale de la série télévisée dont elle s’est inspirée, sans aucune autorisation des auteurs de l’œuvre : Squid a été proposé comme une monnaie à jouer pour gagner . – qui peuvent être accumulés en participant à de simples jeux en ligne – et en quelques jours, il a suscité l’intérêt de milliers d’épargnants du monde entier grâce également à l’association inappropriée avec la série originale.

Les gérants disparaissent

Squid a atteint des taux de croissance de 75 000 % en moins d’une semaine, attirant ainsi l’attention de plus en plus de personnes désireuses de voir leurs économies se multiplier, mais hier l’opération s’est avérée être une arnaque. Après avoir attendu qu’il atteigne 2 800 $, les gestionnaires de crypto-monnaie ont vendu tous leurs actifs, avec deux effets : l’argent qu’ils ont investi a été converti en dollars multiplié par plusieurs, tandis que la valeur de la crypto-monnaie – composée pour la plupart des unités d’origine appartenant aux développeurs – s’est effondré presque à zéro.

« Voici la nouvelle saison de Squid Game » : l’email de hacker qui vide votre compte bancaire

L’autre arnaque sur le thème du Squid Game

La crypto-monnaie sur le thème du Squid Game n’est même pas la première arnaque qui utilise le nom de la série télévisée désormais populaire : ces dernières semaines, des tentatives d’escroquerie ont commencé à se répandre par e-mail promettant un accès anticipé à la nouvelle saison (qui n’existe pas encore) ou même la possibilité de participer au tournage en tant que figurants ; Cependant, suivre les instructions contenues dans les messages installe des logiciels malveillants bancaires dangereux sur les appareils des victimes.

Le rôle des médias

Ce genre d’arnaque exploitant des noms connus est de plus en plus courante : la popularité d’un phénomène est un élément parfait pour inculquer un sentiment de familiarité aux victimes potentielles, afin de les faire tomber plus facilement dans l’arnaque. Dans ce cas, cependant, les contributeurs étaient les journaux qui, sans le savoir, ont agi comme une caisse de résonance pour la crypto-monnaie : Cnbc, Bbc, Forbes et Insider ont tous trouvé l’histoire de la crypto-monnaie irrésistible basée sur l’une des séries les plus vues de l’année et débuts agressifs sur le marché de la cryptomonnaie, amenant un nombre inconnu de personnes à y investir leurs économies. Ce qui n’a pas été hypothétiquement ou suffisamment mis en évidence, c’est exactement ce qui s’est produit par la suite : la possibilité que les organisateurs de l’opération soient des escrocs prêts à s’évaporer pour récupérer un butin millionnaire aux dépens d’investisseurs sans méfiance.