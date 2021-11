Apple réduit la production d’iPad pour alimenter l’iPhone 13 avec des puces

Le monde traverse une phase compliquée avec un manque de produits, de matières premières et de travailleurs dans divers segments. On parle d’une crise des chips et on commence à en prendre conscience à mesure que les étagères se vident. Dans le cas d’Apple, l’entreprise a produit 50 % d’iPad en moins en septembre et octobre, il n’y aurait donc pas de pénurie de puces dans la fabrication de l’iPhone 13.

L’iPad et l’iPhone ont plusieurs composants en commun, permettant à Apple de les échanger entre les appareils.

La crise des puces affecte la planète

Apple a considérablement réduit la production sur l’iPad pour allouer plus de composants à l’iPhone 13, ont déclaré plusieurs sources à Nikkei Asia. Comme nous l’avons suivi, c’est un autre signe que la crise mondiale de l’approvisionnement en puces affecte l’entreprise encore plus fortement qu’on ne l’avait indiqué précédemment.

Selon les mêmes sources, la production d’iPad a chuté de 50% par rapport aux plans initiaux d’Apple au cours des deux derniers mois. De plus, le géant de la technologie retire des composants qui seraient destinés aux modèles plus anciens afin d’alimenter le dernier fauteuil de fabrication d’iPhone.

Les modèles iPad et iPhone ont plusieurs composants en commun, notamment des puces et des périphériques. Cela permet à Apple de gérer et de choisir les appareils qui reçoivent certaines puces et autres composants.

L’iPhone 13 est prioritaire

L’entreprise qui donne la priorité à la production de l’iPhone 13 explique pourquoi elle prévoit une demande plus forte pour le smartphone que pour l’iPad, alors que les marchés occidentaux commencent à sortir de la pandémie de coronavirus. L’Europe et les Amériques représentent 66% du chiffre d’affaires d’Apple.

Le nouveau pic des ventes d’iPhone arrive également quelques mois après le lancement, donc assurer une production sans heurts pour l’iPhone 13, sorti le 24 septembre, est une priorité absolue pour Apple en ce moment.

Cependant, la demande pour l’iPad était également forte, grâce à l’augmentation du travail et de l’apprentissage à distance provoquée par la pandémie. Selon les données d’IDC, les ventes mondiales annuelles d’iPad ont augmenté de 6,7% pour atteindre 53,2 millions d’appareils l’année dernière, assurant une part de marché mondiale de 32,5%, loin devant les 19% de parts de Samsung à la deuxième place.

Les ventes totales d’iPad se sont élevées à 40,3 millions au cours des neuf premiers mois de cette année, soit une augmentation de 17,83 % par rapport à la même période l’an dernier. Quant au panorama mondial, les ventes de tablettes en 2020 ont atteint 164,1 millions d’unités, soit une augmentation de 13,6% par rapport à l’année précédente.

Gestion stricte des composants pour satisfaire le marché fort d’Apple

Ce n’est pas la première fois qu’Apple donne la priorité aux iPhones par rapport aux iPads. En 2020, il a transféré des parties de l’iPad vers l’iPhone 12, sa première gamme complète d’appareils 5G, pour protéger son produit le plus emblématique des contraintes de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19.

Cette fois-ci, les acheteurs sont confrontés à des délais de livraison importants pour les nouveaux iPad. Aux Amériques ou en Europe, ceux qui ont commandé un iPad avec 256 Go de stockage fin octobre devront attendre le 15 décembre pour être livrés, selon le site d’Apple.

Pour ceux qui ont commandé le dernier iPad mini, la livraison se fera vers la première semaine de décembre. Les consommateurs chinois, le troisième marché d’Apple, doivent également attendre jusqu’à six semaines pour obtenir un nouvel iPad.

L’échelle des ventes de l’iPhone est d’environ 200 millions d’unités par an, ce qui le rend beaucoup plus grand que celui des iPad. Les écosystèmes les plus importants et les plus critiques d’Apple sont tous les iPhones environnants, son produit emblématique. Pour ajouter encore un point, les iPad n’ont pas une saisonnalité aussi forte que leurs iPhones haut de gamme, qui sortent toujours à l’automne.

Brady Wang, analyste technologique chez Counterpoint Research, a expliqué.