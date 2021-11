Samsung lance une ligne de jeans conçue pour le Galaxy Z Flip3

La mode et la technologie se complètent et c’est souvent que l’on voit des ajustements à faire. Par exemple, il existe des pantalons pour l’exercice qui ont déjà des poches adaptées à un smartphone moderne, à un moment donné, des vestes ont été lancées avec des trous dans la poche pour le passage des câbles d’écouteurs, et même les poches des jeans elles-mêmes ont augmenté de taille de sorte que 6 « Les smartphones n’ont pas été en reste.

Avec les smartphones pliables Galaxy Z Flip3, les grandes poches ne sont plus tellement nécessaires et, donc, en partenariat avec un fabricant de jeans, Samsung a lancé une ligne de jeans où les grandes poches sont remplacées par une petite poche.

Un jean conçu en pensant au Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Australie, en collaboration avec la marque de jeans du pays Dr Denim, a annoncé le lancement de Denim avec poche à rabat Z, un denim en édition limitée qui célèbre la forme pliable unique du Galaxy Z Flip3.

La campagne veut montrer qu’avec un Galaxy Z Flip3, les grandes poches en jean ne sont plus nécessaires. Les smartphones sortent des poches et les pantalons perdent de leur élégance. Ainsi, dans ce pantalon, les poches sont complètement supprimées… et une nouvelle créée, où le Galaxy Z Flip3 s’intègre parfaitement.

En regardant le style du pantalon, il n’y a aucun moyen de ne pas revenir aux années 2000, lorsque le pantalon avait des poches sur les jambes dans un style plus large, même si celles-ci sont plus minimalistes.

Selon Samsung, cette poche conçue pour le smartphone pliable est confortable et sûre à transporter.

Ce pantalon fait partie d’une édition limitée, n’ayant été produit que 450 paires et a coûté 1499 dollars, avec smartphone inclus. Pour ceux qui vivent en Australie, vous pouvez les acheter sur le site Web de Dr Denim.