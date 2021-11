Khaby Lame se retrouve dans Squid Game contre Ibrahimović : tiktok devient viral

Le dernier tiktok publié sur le profil de l’influenceur de Chivasso le voit s’opposer à une véritable légende du monde du football, dans un cadre désormais connu de millions de spectateurs. En moins d’une journée, le contenu a recueilli plus de 50 millions de vues.

Deux des phénomènes en ligne les plus populaires de ces derniers mois se sont rencontrés ces dernières heures : d’un côté Khaby Lame, tiktoker à la carrière fulgurante qui l’a conduit à rassembler 120 millions de followers en moins d’un an ; de l’autre Squid Game, une série télévisée sud-coréenne qui est devenue le contenu le plus regardé sur Netflix dans le monde en encore moins de temps. Le résultat est un tiktok publié sur le profil de Khaby Lame qui a pour thème le travail du réalisateur Hwang Dong-hyuk et compte un invité spécial : le footballeur suédois Zlatan Ibrahimović.

Khaby Lame contre Zlatan Ibrahimović

A la manière des vidéos de Khaby Lame, le clip se déroule assez simplement et est basé sur l’une des épreuves mortelles qui ont instantanément rendu la série célèbre dans le monde entier. Le tiktoker s’engage à venir à bout du jeu proposé de manière assez créative, à laquelle les spectateurs de la série auront probablement pensé en voyant l’épisode en question ; au bout du chemin cependant, on trouve le chemin barré par l’un des mystérieux gardes-chasse, habillé et harnaché d’un masque comme dans la série : Ibrahimović lui-même se cache derrière le masque, qui renvoie le pauvre Khaby à son sort en se moquant de lui .

La vidéo est une manière comme une autre de rendre hommage à une série qui n’a plus besoin d’être présentée, et pour Khaby c’est encore une collaboration stellaire réalisée en quelques mois – puisqu’elle a ouvert son profil TikTok pour le plaisir et par ennui pendant la Pandémie de covid19. Aujourd’hui, le garçon est un influenceur reconnu dans le monde entier par une catégorie de personnes de plus en plus large, et il n’est pas étonnant qu’en moins d’une journée son tiktok ait été vu par plus de 50 millions de personnes : en plus de lui, d’autres sujets impliqués dans l’opération sont devenus des légendes contemporaines dans leurs domaines respectifs.

Khaby Lame s’apprête à lancer une boutique de vêtements