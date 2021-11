Pick Hub : L’appli pour charger votre titre de transport à Lisbonne

Quiconque prend les transports en commun dans Lisbonne tous les jours a certainement ressenti le besoin d’une application pour recharger le pass. Cette application existe déjà (elle est récente) et offre un large éventail de fonctionnalités intéressantes et utiles.

Si vous possédez un smartphone Android ou iOS et que vous avez apprécié les transports à Lisbonne, installez dès maintenant l’application Pick Hub.

Pick Hub: Achetez des billets pour les bus SulFertagus et les trains Fertagus

Allez-vous voyager? Le voyage a-t-il des transports différents et des tarifs différents ? L’application Pick Hub combine tous les modes de transport pour une expérience de voyage sans tracas.

Planifiez, payez et obtenez des itinéraires dans la même application ! Avec cette application, il est possible de facturer des laissez-passer Navegante (qui remplace la carte Lisboa Viva) ou d’acheter des billets pour les bus SulFertagus et les trains Fertagus.

Avec Pick Hub vous pouvez payer directement tous vos titres de transport, qu’ils soient urbains, périurbains ou longue distance, en combinant différents types de transports. De cette façon, vous n’avez pas besoin de faire la queue aux guichets, tout peut être fait depuis votre smartphone.

Récemment, cette application a permis de planifier et de guider des voyages à travers le monde.​ La start-up portugaise Ubirider crée une solution de billetterie mondiale.