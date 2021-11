Astuce : Ne manquez aucune notification sur votre Samsung avec cette configuration simple

Les notifications sur Android sont une source d’informations à laquelle beaucoup se réfèrent constamment. Ceux-ci reflètent l’actualité des applications et des services présents, montrant tout ce qui est nouveau.

Comme toujours, il se peut que nous ne gardions pas une trace de tous les messages et donc, chez One UI de Samsung, nous avons un moyen de vous aider. Vous pouvez activer un paramètre qui vous fera ne manquer aucune notification.

Avec One UI, Samsugn a amélioré ce que Google propose sur Android. Cette personnalisation va plus loin et offre aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires, que la marque juge essentielles pour ce système.

Parmi ces améliorations, nous en avons une qui peut aider lorsque nous recevons des notifications. Cela aidera à mémoriser toutes les notifications reçues et ainsi montrer à l’utilisateur tout ce qu’il manque.

Pour activer cette option dans One UI de Samsung, vous devez ouvrir les paramètres, puis choisir l’option Notifications (étape 1). À l’intérieur, vers la fin, vous devriez trouver l’entrée Paramètres avancés. Continuez en choisissant cette nouvelle option (étape 2).

L’étape suivante consiste à activer le Switch associé à l’option Rappel de notifications (étape 3). Ensuite, avec cette option active, vous pouvez modifier d’autres options. Cliquez donc sur la zone associée à cette option (étape 4).

Ici, vous aurez maintenant un autre ensemble d’options One UI de Samsung. Ils peuvent choisir comment ces rappels de notification seront affichés, c’est-à-dire avec ou sans vibration. Il s’agit d’une option facultative, mais elle peut aider l’utilisateur.

L’une des options les plus importantes se trouve ci-dessous, dans la zone « Se souvenir de tout » (étape 6). Ici, vous pouvez définir l’intervalle de temps d’affichage de ces rappels. Vous pouvez choisir 3, 5, 10 ou 15 minutes, c’est-à-dire combien de temps le système prendra.

D’autre part, vous pouvez choisir quelles applications auront accès à cette fonctionnalité Samsung One UI (étape 7). Ils choisissent ceux qu’ils souhaitent répéter et ceux qui sont laissés de côté, car ils ne sont pas intéressants pour l’utilisateur.

N’oubliez pas que vous ne pouvez pas supprimer les notifications dont vous souhaitez vous souvenir. S’ils le font, ils ne seront tout simplement pas mémorisés, car ils ne semblent pas intéresser l’utilisateur. Il s’agit d’une option simple de l’interface utilisateur Samsung One, mais elle ouvre la porte à ne manquer aucune notification importante, même si elle est vue plus tard.