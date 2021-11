Apple a dépassé Xiaomi et a regagné sa place sur le marché des smartphones

Malgré tous les problèmes de la chaîne de production, le marché des smartphones est en croissance, notamment pour Samsung, Apple et Xiaomi. Ces 3 marques dominent ce domaine technologique avec des chiffres de vente impressionnants.

L’un des moments les plus importants de 2021 est survenu en juillet, lorsque Xiaomi a réussi à dépasser Apple sur le marché mondial. Ce mouvement semble s’être inversé et Apple a désormais repris sa place et est la deuxième marque sur le marché des smartphones.

Apple a retrouvé sa position naturelle

Les chiffres maintenant présentés proviennent d’IDC et montrent comment s’est déroulé le troisième trimestre 2021 pour les marques qui ont du mal à dominer le marché des smartphones. Le grand changement se situe même dans la reprise d’Apple, qui compte désormais 15,2%.

Avec ce résultat, le géant de Cupertino regagne la deuxième position de ce tableau, dépassant Xiaomi. La marque chinoise conserve une valeur pratiquement égale à ce qu’elle avait à la même période en 2020, soit environ 13% de part de marché.

Livraisons mondiales de smartphones, part de marché et croissance d’une année sur l’autre, T3 2021 (expéditions en millions d’unités) Société Expéditions 3T21 Part de marché au 3T21 Expéditions 3T20 Part de marché au 3T20 Changement d’une année à l’autre 1. Samsung 69,0 20,8% 80,4 22,7% -14,2% 2. Apple 50,4 15,2% 41,7 11,7% 20,8% 3. Xiaomi 44,3 13,4% 46,5 13,1% -4,6% 4T. vivant 33,3 10,1% 31,5 8,9% 5,8% 4T. OPPO 33.2 10,0% 30.6 8,6% 8,6% Autres 101.1 30,5% 124,3 35,0% -18,7% Le total 331.2 100,0% 354,9 100,0% -6,7 % Source : IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 28 octobre 2021

Xiaomi reste fort, mais perd du terrain

Cette nouvelle position est un résultat clair des nouvelles qu’Apple a présentées en septembre. L’arrivée de l’iPhone 13 a relancé le marché et donné un nouveau souffle à ce domaine. Xiaomi avait aussi des nouvelles, mais celles-ci sont arrivées plus tard.

Les chiffres semblent clairs et les 50,4 millions de smartphones qu’Apple a mis sur le marché ont été le moteur de cette croissance. En comparaison, Xiaomi a atteint un objectif plus éloigné de 6,1 millions d’appareils et a donc fait une pause.

Samsung reste fermement en tête de ce marché

Loin de cette guerre est Samsung, qui a maintenu sa position de leader sans aucune hésitation. Même avec une perte de 2 points de pourcentage, qui se reflète sur 10 millions de smartphones, la marque coréenne a un gros retard par rapport à sa concurrence.

Deux marques qui sont de plus en plus vues grandissent et gagnent également du terrain. On parle de vivo et OPPO, qui se partagent désormais la 4ème position du marché, avec seulement 0,1% séparant ces deux fabricants de smartphones. Reste à savoir comment réagira le marché au dernier trimestre de l’année, généralement favorable à Apple et à ses produits.