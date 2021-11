Ubisoft est un développeur français de jeux électroniques bien connu basé à Montreuil. Il est responsable du développement de plusieurs titres populaires, tels que Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman, Raving Rabbids, Tom Clancy’s, Watch Dogs, entre autres.

Cependant, l’entreprise semble vouloir bousculer un peu sa stratégie. En ce sens, il a révélé qu’il avait des plans pour le développement de jeux blockchain et de NFT.

Ubisoft veut développer des jeux blockchain et des NFT

Il semble que le développeur de jeux français Ubisoft soit à la recherche de nouvelles sources de revenus. Et, pour cela, il commencera par faire un pas en ouvrant ses jeux à des dynamiques nouvelles et plus modernes.

Ainsi, selon les dernières informations, la société entend commencer à intégrer la technologie blockchain dans les jeux qu’elle développera à l’avenir. De plus, Ubisoft pariera également et ajoutera des techniques de « jouer pour gagner », qui permettent au joueur de gagner des crypto-monnaies pour jouer à de nouveaux jeux du créateur.

D’après les déclarations d’Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, lors d’une récente visioconférence :

Comme vous pouvez le constater, cette industrie évolue régulièrement, avec de nombreuses nouvelles révolutions. Nous considérons la blockchain comme l’une de ces révolutions. Cela signifiera une augmentation du jeu pour gagner qui permettra à plus de joueurs de gagner leur propre contenu et nous pensons que cela fera beaucoup croître l’industrie. Nous avons donc travaillé avec de nombreuses petites entreprises qui entrent dans le monde de la blockchain et nous commençons à bien comprendre comment nous pouvons avoir un impact sur l’industrie. Nous voulons être l’un des principaux acteurs.

Ubisoft s’intéresse à la blockchain n’est pas nouveau, et c’est depuis 2018 que le laboratoire d’innovation stratégique de l’entreprise mène des recherches sur le sujet.

Cependant, cette innovation n’est pas bien accueillie par toutes les entreprises. Valve, par exemple, propriétaire de Steam, a récemment interdit les jeux avec des transactions en crypto-monnaies et NFT. D’autre part, presque immédiatement après, Epic Games a saisi l’opportunité et a fait savoir qu’ils voulaient avoir des jeux qui impliquent cette même technologie.