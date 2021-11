Soyez prudent lors de la mise à niveau vers macOS Monterey ! Les plaintes de problèmes sur les anciens Mac se multiplient

Présenté la semaine dernière, macOS Monterey est la dernière offre d’Apple pour ses ordinateurs. Ce système renouvelle ce que la marque avait déjà lancé et prépare un ensemble de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs.

Comme une mise à jour est déjà disponible, aucun problème avec les utilisateurs n’était attendu. Les réseaux sociaux semblent montrer le contraire et les plaintes se multiplient concernant les problèmes sur les anciens Mac lors de l’installation de macOS Monterey.

Avec une dualité de propositions, Apple doit désormais s’assurer que son système d’exploitation s’adapte aux processeurs Intel et au nouveau SoC M1. La mise à niveau vers macOS Monterey devrait donc être un processus simple et sans tracas.

Les rapports qui arrivent révèlent qu’il y a de sérieux problèmes dans ce processus, qui semblent n’affecter que les anciens Mac. Ceux-ci sont alimentés par des processeurs Intel et semblent limités à cette plate-forme. Les équipements avec SoC M1 ne semblent pas poser de problèmes.

Les rapports qui nous parviennent, principalement de Twitter, montrent que c’est lors de la mise à jour que les problèmes surviennent. C’est un problème grave, qui empêche alors l’utilisation des Mac, qui sont définitivement bloqués.

Lors de la mise à niveau vers macOS Monterey, les Mac interrompent le processus, laissant l’écran noir et impossible à récupérer. Les utilisateurs à problèmes signalent plusieurs tentatives de récupération de leurs machines, sans aucun succès.

Fait intéressant, ce n’est pas un problème nouveau dans l’univers Apple et surtout dans macOS. L’année dernière, avec l’arrivée de macOS Big Sur, des problèmes similaires ont été déclarés, mais avec un impact plus important et apparemment plus large.

Avec macOS 12.1 déjà en préparation, Apple ne l’aura probablement pas prêt dans les prochaines semaines. Il faut donc trouver un moyen d’accompagner ces utilisateurs et ainsi récupérer leur Mac pour qu’ils puissent reprendre le travail sans limitations, de préférence avec macOS Monterey.