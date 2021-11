Les iPhones en 2022 détecteront les accidents de voiture et appelleront automatiquement le 112

Apple a dans l’Apple Watch un système qui détecte les chutes de l’utilisateur et le système effectue un test d’attention à l’accident et, s’il n’y a pas de réaction, un appel au numéro d’urgence est automatiquement déclenché. De plus, sur l’iPhone, l’utilisateur peut activer l’appel de détresse en cliquant simplement sur le bouton marche/arrêt. Désormais, en combinant certaines de ses technologies, Apple souhaite dès l’année prochaine que les iPhones détectent les accidents de voiture et appellent automatiquement à l’aide.

Les personnes familières avec le développement de cette nouvelle fonctionnalité ont fait savoir que cette fonctionnalité avancée sera également intégrée à l’Apple Watch.

Apple accorde une attention particulière à la santé et au bien-être des utilisateurs. Dans ce domaine, la société a développé des technologies pour que ses appareils soient un agent de secours chaque fois que la situation l’exige. Ainsi, à partir de l’année prochaine, les utilisateurs d’iPhone ayant eu un accident de voiture pourront appeler automatiquement le 112.

Selon le WSJ, la société basée à Cupertino prévoit de lancer l’année prochaine une fonctionnalité de produit appelée « détection de collision » pour l’iPhone et l’Apple Watch. La détection de collision utilise les données de capteurs intégrés dans les appareils de l’entreprise, y compris l’accéléromètre, pour détecter les accidents de voiture lorsqu’ils se produisent, par exemple en mesurant un pic soudain de gravité, ou forces « g », lors de l’impact.

Cette fonctionnalité serait un autre atout pour mettre en avant sa technologie tirant parti du capteur de mouvement afin de construire des fonctions de sécurité sur vos appareils. Comme mentionné, et montré ici comment cela fonctionne, Apple a introduit il y a plusieurs années une fonction de détection de chute sur sa montre intelligente qui détecte lorsque les utilisateurs ont fait une chute brutale et compose le 112 s’ils ne répondent pas à une notification leur demandant s’ils vont bien.

La société a ajouté cette année une fonctionnalité à la dernière version de son système d’exploitation iPhone qui évalue la stabilité de la marche des utilisateurs.

Apple peut modifier le calendrier de publication. C’est parce que les personnes citées par le WSJ ont mentionné qu’il ne s’agit pas encore d’un produit fini et qu’il est toujours en cours de test.

Dans tous les cas, cela pourrait être un autre moyen important d’aider les utilisateurs d’Apple.