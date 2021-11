Musk pourrait faire un don de 6 milliards de dollars pour mettre fin à la faim dans le monde

La faim dans le monde a suivi de nombreuses générations et la fortune des millionnaires et de certaines organisations et entreprises est souvent désignée comme sa solution. Bien que le titre vacille, Elon Musk a été mentionné comme l’homme le plus riche de la planète, et récemment les médias ont rapporté que 2% de sa richesse pourraient résoudre le problème.

Face à cela, Musk a déclaré qu’il ferait un don de 6 milliards de dollars si les Nations Unies (ONU) pouvaient prouver la véracité des allégations.

Récemment, David Beasley, chef du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, a appelé les milliardaires à aider les 43 pays souffrant de problèmes économiques laissés par le COVID-19 et en conflit à cause du changement climatique.

Parallèlement à la hausse du cours de l’action Tesla, la croissance de la fortune personnelle d’Elon Musk a également fait l’objet des médias. Ensuite, le PDG du constructeur de voitures électriques, ainsi que le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, ont été désignés comme la solution possible à la faim dans le monde. Bien qu’il soit resté silencieux jusqu’à présent, Elon Musk a fini par briser le silence sur Twitter.

Eli David, un chercheur qui a tweeté sur les vaccins COVID-19 et le port de masques, ainsi que sur le sommet sur le climat, a partagé un rapport de CNN qui suggérait que 2% de la richesse d’Elon Musk pourraient résoudre le problème de la faim dans le monde.

En réponse, Musk a déclaré que si le PAM pouvait décrire exactement comment 6 milliards de dollars résoudraient la faim dans le monde, ainsi que comment le montant serait appliqué dans la pratique, il le donnerait.

Après cela, David Beasley émergé et affirmé que l’argent que le PAM a l’intention de collecter ne résoudrait pas la faim dans le monde. En retour, cela empêcherait l’instabilité politique et les migrations massives. Ainsi, 42 millions de personnes seraient sauvées de la faim.

