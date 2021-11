Xiaomi 12 Ultra avec super capteur photo qui défiera le zoom sur un smartphone

Comme annoncé précédemment, les smartphones Xiaomi ont perdu le « Mi ». Maintenant, la marque précède le numéro de modèle et, par conséquent, la ligne supérieure, Xiaomi Mi 11, sera précédée par la ligne Xiaomi 12. La version la plus puissante sera l’Ultra, qui apportera des nouvelles en termes de capteur photo avec un même meilleur zoom.

Mais il y a plus de détails à savoir.

Appareil photo Samsung 200 MP ? Ne devrait pas atteindre Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi a lancé les capteurs photo de Samsung sur ses smartphones, le 108 MP ISOCELL HMX étant l’un des plus populaires, suivi des versions améliorées ISOCELL HM1, HM2 et HM3. Récemment, Samsung a lancé l’ISOCELL HP1, un impressionnant capteur pour smartphones de 200 MP, et des rumeurs ont commencé à faire surface selon lesquelles ce serait le capteur principal pour équiper le Xiaomi 12 Ultra.

Cependant, ces rumeurs semblent infondées. La version Mi 11 Ultra est également équipée d’ISOCELL GN2, un grand capteur 50MP, et ce sera son successeur qui sera intégré au Xiaomi 12 Ultra.

Selon les fuites les plus populaires et les plus précises, le panda est chauve et Station de discussion numérique, le 12 Ultra apportera un capteur 50MP comme capteur principal. En fait, il aura trois caméras, toutes avec cette résolution. Le principal sera un grand angle, il y aura un ultra grand angle et un périscope.

La caméra périscope aura la capacité de zoomer optiquement jusqu’à 5 fois et sa capacité de zoom numérique devrait dépasser les 120 fois que le Mi 11 Ultra était capable d’atteindre. De plus, ce capteur sera plus grand que le modèle précédent qui avait 1/2,0″, étant 1/1,5″.

Autres détails de Xiaomi 12 Ultra

Toujours pas de date pour sa sortie, le modèle Ultra devrait apporter un capteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran. Ainsi, il sera alors le premier dans l’entreprise à intégrer une telle technologie de cette manière. Le Mi 5s, smartphone lancé en 2016, disposait de ce type de capteur à ultrasons, pourtant il était positionné sous l’écran, sur un bouton dédié.

Xiaomi 11, comme l’année dernière, pourrait sortir quelques mois avant la version Ultra. Étant donné que le smartphone a déjà été utilisé en Chine, il est probable que son lancement soit sur le point d’avoir lieu, bien qu’aucune date n’ait été avancée.