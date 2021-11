Microsoft dépasse Apple pour devenir l’entreprise la plus valorisée au monde

Pourquoi c’est important : Microsoft a éclipsé Apple en tant qu’entreprise la plus valorisée au monde après que le fabricant d’iPhone ait récemment raté les attentes de revenus pour la première fois depuis 2017. L’échec, combiné aux solides performances trimestrielles de Microsoft de 45,3 milliards de dollars de revenus, a suffi à transformer le les marées. Au moment de la rédaction, Microsoft a une capitalisation boursière de 2,47 billions de dollars, devançant de peu Apple à 2,45 billions de dollars.

Apple a annoncé à la fin de la semaine dernière un chiffre d’affaires record de 83,4 milliards de dollars pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre, mais n’a toujours pas répondu aux attentes des analystes de Wall Street de 84,85 milliards de dollars. Le PDG Tim Cook a déclaré que des contraintes d’approvisionnement plus importantes que prévu leur avaient coûté environ 6 milliards de dollars, et a averti que la société serait confrontée à des contraintes d’approvisionnement encore plus importantes pendant le trimestre des vacances.

Pourtant, Cook s’attend à ce que le trimestre de décembre fournisse le plus grand rapport sur les revenus de l’histoire d’Apple.

Apple a lancé sa famille iPhone 13 le 24 septembre, ce qui signifie que les nouveaux téléphones n’avaient qu’une semaine pour contribuer aux bénéfices du trimestre dernier. Le trimestre des fêtes sera le véritable test du succès de l’iPhone 13 et devrait mettre en évidence à quel point les difficultés de la chaîne d’approvisionnement auront pour l’entreprise un amortisseur.

En regardant l’année à ce jour, la valeur boursière d’Apple est en hausse de 14,69 pour cent et se négocie actuellement à 148,47 $ par action. Les actions de Microsoft ont augmenté de 50,98 % depuis le début de l’année, à 328,62 $ au moment de la rédaction.

Comme Apple, Microsoft s’attend également à faire face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement au cours du trimestre des vacances, en particulier en ce qui concerne ses gammes Surface et Xbox.

Crédit image Patrick Weissenberger, Sigmund