Sony dévoile des nouvelles de Gran Turismo 7

Gran Turismo continue d’être la cible d’un pari fort de la part de Sony Playstation et bientôt nous verrons Gran Turismo 7 arriver.

À l’approche de la date de sortie de Gran Turismo 7, Sony a révélé plusieurs nouvelles fonctionnalités du jeu.

C’est l’un des jeux incontournables de l’univers Sony Playstation. Gran Turismo, exclusif à la marque japonaise, existe depuis la fin du siècle dernier et il semble qu’il y ait encore beaucoup de carburant à brûler. Que Gran Turismo 7 vous dise qu’il est en cours de développement et est en pleine accélération pour son lancement, le 3 mars 2022.

Comme pour les GT précédentes, Gran Turismo 7 devrait s’avérer être une étape importante en matière de jeux de voiture. Bien qu’encore en développement, de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été révélées par Sony.

Gran Turismo 7

Selon ce que Sony a révélé, Gran Turismo 7 a tout ce qu’il faut pour être un autre succès retentissant pour les consoles Playstation.

Le jeu aura plus de 420 voitures disponibles chez Brand Central et chez le concessionnaire de voitures d’occasion dès le jour du lancement. D’autre part, Gran Turismo 7 tentera de recréer le look et la tenue de route des voitures classiques et des supercars haut de gamme avec un détail plus réaliste. Chaque voiture aura un comportement différent et une maniabilité unique qui pourra être explorée sur plus de 90 pistes dans des conditions météorologiques dynamiques, et qui comprendra quelques circuits classiques de l’histoire du GT.

Gran Turismo 7 offre également de nombreux avantages de jeu pour PlayStation 5.

Les scènes seront absolument époustouflantes avec la prise en charge du 4K et du HDR à 60 FPS qui permettent des détails tels que voir le soleil briller à travers les courbes de la carrosserie de la voiture ; grâce à la puissance du Ray Tracing sur la Playstation 5, il sera toujours possible de capturer des photos avec un réalisme extraordinaire.

À son tour, le SSD ultra-rapide de la console Playstation 5 permet un chargement rapide pour démarrer rapidement des courses, entrer dans les halls, explorer le garage et naviguer rapidement dans les différents modes et menus du GT7.

Mais plus encore… Les déclencheurs adaptatifs de DualSense permettent de ressentir la vibration du système de freinage antiblocage, les roues qui tournent et la variation de la résistance de freinage de chaque voiture.

Tout cela sera encore plus palpable grâce au retour haptique immersif, dans lequel il sera possible de ressentir la route elle-même, des légères irrégularités de l’asphalte aux bosses sur les épaules.

Dans les coulisses

Afin de fidéliser la communauté à Gran Turismo, au courant des développements autour de Gran Turismo 7, Sony a dévoilé deux vidéos (du type Behind the Scenes) où il y a beaucoup de discussions sur le jeu et plusieurs fonctionnalités sont déjà présentées.

La première des vidéos diffusées pour Gran Turismo 7, intitulée The Starting Line, est présentée par Kazunori Yamauchi des studios Polyphony Digital qui nous parle de la voiture, comment la conduite, sa beauté et son appréciation font partie de la culture automobile et comment elle est multiforme. .

Gran Turismo 7 est inclusif dans la mesure où il comprend plusieurs éléments de la culture automobile qui lui permettent d’être joué de différentes manières. Que vous soyez un compétiteur ou un coureur occasionnel, un collectionneur, un amateur de tuner, un designer ou un photographe, chaque joueur pourra trouver sa ligne avec une diversité impressionnante de modes de jeu représentatifs de la culture automobile.

La deuxième vidéo de « Behind the Scenes » de Gran Turismo 7 présente un focus différent, sur le mode Collector, où Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital Studios, révèle comment l’art de collectionner des voitures uniques et historiques est un autre volet de la culture du constructeur automobile présent dans le jeu.

Ce titre combine la haute qualité fournie par la console de nouvelle génération avec les meilleures fonctionnalités du véritable simulateur de conduite et comprend plus de 400 voitures disponibles dès le jour du lancement, et plusieurs des voitures les plus fascinantes de l’industrie sont incluses dans Gran Turismo® 7, qui, selon Kazunori Yamauchi, rend ce titre spécial.

La troisième des vidéos révélées jusqu’à présent concerne Piloto, et Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital Studios, a encore son mot à dire. Cette fois, il parle de la conduite et du fait que c’est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul, mais en équipe, de certains avantages de la console de nouvelle génération et de la façon dont Gran Turismo est un jeu où vous avez beaucoup à apprendre.

Selon Kazunori Yamauchi, lorsque nous courons, nous entendons non seulement le bruit de notre voiture, mais aussi les voitures qui nous entourent. Ceci n’est possible que grâce à l’audio 3D de la console PlayStation®5*, où vous pouvez vraiment sentir la position des autres voitures et conducteurs sur la route. Aussi, le retour haptique, en produisant une certaine vibration, permet la sensation de la position sur la route, les légères irrégularités de l’asphalte et même les bosses dans les bermes, rendant le gameplay plus immersif.

Gran Turismo 7 éditions

Gran Turismo 7 sortira avec les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 à partir du 4 mars 2022. Les éditions connues, à ce jour, sont :

Éditions Standard (physique et numérique)

Édition Standard pour PlayStation 4 pour 69,99 €

Édition Standard pour PlayStation 5 pour 79,99 €

Édition Collector (physique et numérique)

Édition 25e anniversaire pour PlayStation 4 et PlayStation 5 pour 99,99 €

Les deux éditions standard physiques (une pour PlayStation 4 et une pour PlayStation 5) incluent le jeu physique complet, en boîte. Les deux éditions numériques standard (une pour PlayStation 4 et une pour PlayStation 5) peuvent être réservées sur PlayStation Store et incluent également le jeu complet.

L’édition physique du 25e anniversaire est limitée et comprend la version du jeu PlayStation 5 au format physique et la version PlayStation 4 au format bon à échanger numériquement, et comprend une boîte Steelbook en édition limitée avec le jeu complet pour Playstation 5, 30 avatars Playstation Network des fabricants et partenaires, Toyota GR Yaris avec un design spécifique au pays, la bande-son de The Music of Gran Turismo 7, plus 1 000 000 de crédits de jeu.

L’édition numérique du 25e anniversaire, appelée l’édition numérique de luxe du 25e anniversaire, comprend le même contenu que l’édition physique, à l’exception du Steelbook, et offre + 500 000 crédits de jeu supplémentaires pour un total de 1 500 000 crédits de jeu et peut être réservé ici.

En plus de ce qui précède, lors de la réservation de toute édition de Gran Turismo 7, les joueurs recevront le contenu numérique suivant : 100 000 CR (crédit de jeu) et pack de trois voitures, y compris MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model, Porsche 917 LIVING LEGEND et Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S).