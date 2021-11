E-Bike DYF D3F – votre prochain vélo électrique pour environ 400 €

Les vélos électriques sont généralement associés à des prix très élevés, mais il existe bien sûr des options plus abordables qui répondent aux besoins de déplacement, notamment en milieu urbain. Aller au supermarché en bas de la rue ou aller travailler à 5 km de chez soi sont des exemples de déplacements où la voiture est de plus en plus inutile.

Donc, aujourd’hui, nous vous proposons le E-Bike DYF D3F qui est disponible pour environ 400 €.

E-Bike DYF D3F – votre prochain vélo électrique

Le E-Bike DYF D3F est un vélo électrique avec des roues de 14″ et une batterie de 36V/10AH et un moteur de 250W.

Avec des trajets exclusivement sur batterie, l’utilisateur peut atteindre 35 à 44 km d’autonomie. Cependant, comme vous êtes censé pédaler aussi, vous pourrez peut-être parcourir jusqu’à 40 à 60 km avec une charge. En fait, il ne « restera jamais à pied » tant que les pédales ne lâcheront pas.

Supporte un poids jusqu’à 120 kg et peut être escaladé avec le moteur électrique dans des inclinaisons de 15º. De plus, avec un moteur électrique, il peut atteindre 25 km/h.

Le vélo a un corps en fer et ne pèse que 17 kg et a une dimension de 116 x 50 x 99 cm. Cependant, replié, le vélo occupe 16 x 29 x 74 cm.

Comprend les changements de vitesse avant et arrière et les freins à disque. Pour la sécurité nocturne, il dispose d’une LED avant et de réflecteurs arrière. Le siège et le guidon sont réglables en hauteur.

Le vélo électrique DYF D3F est disponible au prix promotionnel de 409,99 €. L’expédition est rapide et gratuite, réalisée à partir d’un entrepôt européen, et donc sans frais supplémentaires.

Vélo DYF D3F

