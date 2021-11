WebSummit 2021 – Il s’agit de la plus grande conférence européenne sur la technologie et l’entrepreneuriat

Après un an d’absence de Lisbonne, WebSummit occupe à nouveau son espace et amène dans notre pays tous les milliers de visiteurs et participants à cet événement unique.

Au total, ce sont plus de 700 intervenants qui apporteront toutes leurs idées à cet événement. WebSummit 2021 a commencé sur la scène principale de l’Altice Arena et Netcost-security.fr est présent pour suivre et apporter toutes les nouvelles.

On attend beaucoup de ce qui sera présenté aujourd’hui et dans les prochains jours sur WebSummit. De nombreuses idées et de nombreuses conversations existeront, montrant une vision totalement différente de certains problèmes.

En ce moment, et avec l’événement déjà commencé sur la scène principale, plusieurs startups et leurs idées sont présentées. Beaucoup d’entre eux sont portugais et apportent des concepts perturbateurs et différents.

Les présentations se poursuivent sur la scène principale et les idées des startups continuent de surprendre, tant par leur originalité que par la manière dont elles sont présentées et révélées au public.

Il est prévu qu’à tout moment les principaux intervenants viendront sur scène et montreront toute leur expérience. Il y a encore beaucoup à savoir et à révéler.