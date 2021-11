Windows 11 pourrait retrouver la capacité de glisser-déposer

L’une des critiques les plus populaires de Windows 11 est le fonctionnement de la barre des tâches. La perte de fonctionnalités telles que le glisser-déposer classique est un problème. Chez Microsoft, ils sont conscients de cette limitation et s’efforcent déjà de la corriger.

La possibilité de glisser-déposer depuis la barre des tâches reviendra à Windows 11

Nous savons qu’en plus de cela, la barre des tâches a également d’autres problèmes, mais pour le moment, il semble que cela soit en train d’être résolu. Selon des sources proches de Deskmodder, Microsoft travaille sur la possibilité de faire glisser et déposer des icônes dans la barre des tâches. Cette fonctionnalité renouvelée serait prête après Noël et, bien qu’elle puisse arriver plus tôt, beaucoup placent son lancement en octobre de l’année prochaine.

Dans Build 22458, il pouvait déjà être trouvé caché. Bien sûr, pour que cela fonctionne, nous devions modifier le registre. Microsoft travaille dans d’innombrables domaines, mais jusqu’à présent, il n’a pas montré plus que ce que nous avons vu dans le programme Windows Insider.

Il semble que le géant de Redmond reconnaisse la simplicité du nouveau jeu de tâches et que très bientôt nous retrouverons de la productivité et de nombreux utilisateurs seront incités à faire le grand saut. La réalité est qu’il n’a pas de sens pour une entreprise de promotion de la productivité de supprimer l’une de ses fonctionnalités les plus populaires.

Nous espérons qu’il ne sera pas retardé jusqu’à la mise à jour d’octobre 2022 et que grâce à certains des correctifs, nous recevrons cette fonctionnalité. Vous devez ramener les fonctionnalités existantes et utiles qui ont défini Windows si vous voulez que le nouveau système d’exploitation réussisse.