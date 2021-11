Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, ne voit aucune différence entre l’iPhone 13 et l’iPhone 12

Quiconque suit le chemin d’Apple connaîtra certainement, ou a entendu parler, du charismatique Steve Wozniak, co-fondateur de la société Apple, avec le regretté Steve Jobs. Et même s’il ne fait plus partie de l’entreprise depuis 1985, de temps en temps, le cofondateur fait parler les gens et fait l’actualité en raison de ses déclarations et actions controversées.

Eh bien, maintenant, selon les dernières informations, Wozniak ne semble pas du tout satisfait de l’iPhone 13, car il a mentionné qu’il ne voyait aucune différence entre ce nouveau smartphone d’Apple et le prédécesseur de l’iPhone 12.

Apple a enfin dévoilé son nouvel iPhone 13 le 14 octobre. C’était l’un des équipements les plus attendus pour 2021, et l’un des points forts va au nouveau SoC A15 Bionic. Le processeur puissant garantit 50 % plus rapide que le processeur du concurrent le plus rapide. De plus, le nouvel iPhone dispose également d’une puce graphique 30% plus rapide que le GPU plus rapide de la concurrence.

L’arrivée de l’iPhone 13 a été très bien accueillie sur le marché. Mais il semble que pour le co-fondateur de l’entreprise de Cupertino, le nouveau smartphone de la pomme n’ait pas « rempli l’oeil ».

Wozniak ne voit aucune différence entre l’iPhone 13 et l’iPhone 12

Steve Wozniak était un co-fondateur d’Apple, et en tant que tel, il devrait connaître la marque d’une manière que le consommateur moyen ne connaît pas. Cependant, ce n’est pas pour cela qu’il est plus « amical » avec l’entreprise et ses produits. En effet, de nos jours, Woz, comme on l’appelle aussi affectueusement dans le monde technologique, fait parfois l’actualité en raison des déclarations controversées et des déclarations qu’il tisse. Et beaucoup d’entre eux critiquent les produits à base de pomme.

Selon des informations récentes, cette fois Wozniak a déclaré que le nouvel iPhone 13 est pratiquement le même que son prédécesseur, l’iPhone 12. Et en plus de l’apparence physique, pour le co-fondateur, le nouveau logiciel devrait également fonctionner sur l’iPhone précédent. Selon les détails, Woz a même affirmé que :

J’ai acheté le nouvel iPhone et je ne peux pas vraiment faire la différence.

C’est d’ailleurs un avis partagé par certains. Dans notre question sur le nouvel appareil, la grande majorité de nos lecteurs ont répondu que l’iPhone 13 n’était pas une grande nouveauté publiée par Apple.

Cependant, bien qu’ils soient similaires, il existe quelques différences entre les deux derniers modèles d’iPhone. Et le point culminant va vraiment au nouveau et puissant processeur A15 Bionic.

Êtes-vous d’accord avec l’opinion de Steve Wozniak ?