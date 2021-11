Supprimer des vidéos YouTube : voici comment procéder

Peut-être que vous voulez éclaircir certains péchés de jeunesse, télécharger une nouvelle édition améliorée ou vous devez supprimer une vidéo pour des raisons légales. Il y a au moins suffisamment de raisons de supprimer des vidéos YouTube de temps en temps. Nous vous montrerons comment procéder pour des vidéos individuelles ou plusieurs à la fois, à la fois dans le navigateur de bureau et sur le smartphone.

Supprimer des vidéos YouTube sur le PC

Si vous travaillez sur votre PC, le processus est très simple :

Allez sur youtube.com. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre photo de profil ou connectez-vous. Cliquez maintenant sur « YouTube Studio » dans le menu déroulant. Dans le studio, cliquez sur l’onglet « Contenu » à gauche. Maintenant, vous regardez tous vos vidéos. Pour supprimer une vidéo spécifique, déplacez le pointeur de votre souris dessus et cliquez sur les trois points. Dans le menu qui apparaît, vous trouverez maintenant l’élément « Supprimer définitivement » en bas. Cliquez dessus. Cochez ensuite la case à côté de « Je suis conscient que ce processus ne peut pas être annulé » et cliquez sur « Supprimer définitivement ».

Si vous souhaitez toujours conserver la vidéo sur votre disque dur, vous pouvez la télécharger dans la même boîte de dialogue avec le texte « Télécharger la vidéo » et ainsi l’enregistrer sur votre disque dur. Vous pourrez donc le regarder plus tard en privé ou le télécharger à nouveau si vous changez d’avis.

Supprimer plusieurs vidéos YouTube à la fois

Si vous souhaitez supprimer plusieurs vidéos à la fois, cela peut être fait en quelques étapes simples :

Allez sur youtube.com. Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit ou connectez-vous. Dans le menu déroulant, accédez à « YouTube Studio ». Maintenant dans le menu de gauche sur l’onglet « Contenu ». Vous avez maintenant vos téléchargements avec une case vide à côté. Ici, vous sélectionnez maintenant les vidéos que vous souhaitez supprimer en cliquant sur la case. Une barre de menu apparaîtra maintenant au-dessus des vidéos. Ici, vous sélectionnez « Plus d’actions » à l’extrême droite, puis « Supprimer définitivement ». Enfin, cochez la case à côté de « Je suis conscient que ce processus ne peut pas être annulé » et appuyez sur « Supprimer définitivement ».

Veuillez noter ici que YouTube ne vous offre pas la possibilité dans la dernière boîte de dialogue de télécharger les vidéos au préalable si vous en avez sélectionné plusieurs. Si vous souhaitez enregistrer les vidéos sur le disque dur, vous devez les télécharger individuellement au préalable.

Pour cela, déplacez le pointeur de la souris sur la vidéo correspondante et cliquez sur les trois points. Dans le menu qui s’affiche, choisissez « Télécharger ». Vous faites ensuite cela avec toutes les vidéos que vous souhaitez supprimer de la chaîne.

Supprimer des vidéos YouTube sur le smartphone

Vous pouvez également supprimer une vidéo YouTube rapidement et facilement lorsque vous êtes en déplacement.

Connectez-vous à l’application YouTube. Cliquez maintenant sur « Médiathèque » dans le coin inférieur droit, puis sur « Mes vidéos ». Vous pouvez maintenant voir vos téléchargements. Pour en supprimer une vidéo, cliquez sur les trois points à droite et sélectionnez « Supprimer ». Vous confirmez la boîte de dialogue suivante en cliquant sur « Supprimer ».

Vous devez supprimer les vidéos individuellement sur le smartphone, malheureusement plusieurs à la fois n’est pas possible. Pour cela, vous travaillez mieux sur PC.

Modifier les vidéos YouTube par la suite

Vous n’avez pas toujours besoin de supprimer vos vidéos YouTube immédiatement. Vous pouvez modifier certains aspects de la vidéo par la suite. Cependant, vous ne pouvez pas échanger le fichier vidéo. Pour éditer des vidéos, retournez sur le site Web de YouTube, puis dans le studio YouTube. Maintenant, vous allez dans « Contenu » sur la gauche. Déplacez maintenant le pointeur de la souris sur la vidéo que vous souhaitez éditer et cliquez sur le petit crayon.

Ici, vous pouvez éditer presque tous les aspects de votre vidéo YouTube. Ceux-ci inclus:

Titre

La vignette

Playlist

groupe ciblé

Sous-titre

Crédits

Cartes d’informations

visibilité

Restriction d’âge

Publicité payante

Mots clés

langues

Licences et plus

Vous avez donc toujours la possibilité de modifier certains détails de la vidéo même après sa publication. Avec l’éditeur YouTube, vous pouvez même éditer le fichier vidéo vous-même par la suite. Si vous êtes dans l’écran d’édition, vous le trouverez sur le côté gauche sous « Éditeur ». Ici, vous pouvez recadrer la vidéo, par exemple en supprimant ou en réorganisant des parties. Vous pouvez ajouter de la musique à la vidéo ici, rendre certaines parties de la vidéo méconnaissables ou insérer des crédits.

Vous pouvez également éditer la vidéo plus tard dans l’éditeur,

Avec l’éditeur YouTube, vous obtenez quelques fonctions de base utiles d’un programme de montage vidéo. Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles.

Conclusion : supprimez les vidéos YouTube

Supprimer une vidéo YouTube de votre propre chaîne est très simple. Vous pouvez également supprimer plusieurs vidéos à la fois en un rien de temps. Si vous souhaitez garder les vidéos privées, vous devez les télécharger avant de les supprimer définitivement de YouTube.

De plus, vous avez la possibilité de modifier certains aspects de vos vidéos par la suite. Vous ne pouvez pas télécharger un nouveau fichier pour remplacer une ancienne vidéo, mais vous pouvez redéfinir des éléments tels que le titre et la description, et même utiliser l’éditeur pour modifier la vidéo elle-même et sa bande-son.