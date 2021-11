Il est désormais possible de recharger n’importe quelle voiture électrique sur un chargeur Tesla

Tesla a un bon écosystème ! Cependant, il s’agit d’un écosystème fermé, orienté uniquement vers les véhicules de la marque. Elon Musk avait déjà promis d’ouvrir le réseau de chargeurs Supercharger à d’autres fabricants dès 2022, mais ce scénario est venu plus tôt.

Les premiers Superchargeurs Tesla pour d’autres marques sont déjà en service. Sachez où ils sont.

Les 10 meilleurs points de recharge Tesla sont situés aux Pays-Bas

Pour la première fois, Tesla a lancé un programme pilote pour les véhicules électriques non Tesla afin d’utiliser le réseau Supercharger. Malheureusement, il n’y a toujours pas de bornes de recharge rapide disponibles au Portugal avec ce « nouveau » service. Les 10 points de recharge qui font partie de ce programme Tesla sont situés aux Pays-Bas.

Selon l’entreprise…

Aujourd’hui, nous avons lancé notre pilote non Tesla Supercharger dans 10 emplacements Supercharger aux Pays-Bas. L’accès à un réseau de recharge rapide étendu, pratique et fiable est essentiel à l’adoption des VE à grande échelle. C’est pourquoi, depuis le dévoilement de nos premiers Superchargeurs en 2012, nous nous sommes engagés à étendre rapidement notre réseau. Aujourd’hui, nous avons plus de 25 000 Superchargeurs dans le monde

Comme nous l’avons déjà indiqué dans d’anciennes publications, les utilisateurs devront utiliser l’application Tesla pour profiter du service. L’application mise à jour a été publiée aujourd’hui et les utilisateurs doivent disposer de la version 4.2.3.

Ce réseau Tesla a toujours été une exclusivité pour les voitures de la marque et pour ses clients. Désormais, cette exclusivité a pris fin, le réseau Superchargers étant ouvert à d’autres marques. En plus des raisons évoquées par l’entreprise, Tesla veut rivaliser pour des incitations fiscales et monétaires dans certains pays, créées pour étendre ces réseaux. Cependant, ils ne sont affectés qu’aux réseaux ouverts.