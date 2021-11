Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait atterrir en 2022 avec un prix élevé

En bref : les efforts d’Apple en matière de réalité augmentée et virtuelle sont encore un mystère, mais les observateurs de l’industrie sont convaincus que le premier appareil de réalité mixte de l’entreprise arrivera en 2022. Non seulement cela, mais il pourrait être accompagné de produits similaires de sociétés comme Sony et Méta.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la rumeur de l’appareil AR/VR est en préparation depuis plusieurs années, et Apple pourrait être plus près de le publier que prévu. Cela ne devrait pas non plus surprendre personne qu’il s’agisse d’un kit coûteux, la plupart des initiés de la chaîne d’approvisionnement faisant allusion à un prix de 3 000 $.

En septembre, Apple aurait terminé la conception physique d’un système sur puce dédié pour le nouveau casque ainsi que deux puces supplémentaires qui y seront intégrées : le pilote d’affichage et un capteur d’image avancé. Maintenant que les nouveaux MacBooks alimentés par M1 Pro et M1 Max sont sortis et font une bonne première impression, certains ont commencé à spéculer sur les capacités de jeu du prochain casque de réalité mixte.

Comme nous l’avons déjà vu à partir de plusieurs tests et benchmarks, les nouvelles puces personnalisées d’Apple sont tout à fait capables de gérer les charges de travail professionnelles, mais elles ne sont pas exactement adaptées aux jeux. Gurman affirme que le géant de Cupertino souhaite que le nouvel appareil de réalité mixte soit capable d’expériences de jeu VR de haute qualité, de sorte que le chipset qui l’alimentera devrait pouvoir restituer des graphiques de premier plan sur des écrans 8K haute résolution.

Par ailleurs, le célèbre analyste Ming Chi-Kuo a déclaré que le prochain casque de réalité mixte d’Apple prendra en charge le Wi-Fi 6E pour une bande passante plus élevée et une latence plus faible. Ceci est important car tous les signes indiquent que l’appareil nécessitera une connexion avec un iPhone ou un Mac pour des tâches plus intensives telles que les jeux VR.

Kuo pense qu’Apple ne sera pas la seule entreprise à introduire un appareil AR/VR l’année prochaine, car il pourrait être rejoint par Meta (anciennement Facebook) et Sony, qui tireront également parti de la technologie Wi-Fi 6E dans leurs casques. Si l’on se fie à ces rumeurs, il semble que 2022 sera une année intéressante pour la réalité mixte.