Application météo sur iOS 15 : que signifient les barres de température ?

Avec iOS 15, l’iPhone dispose désormais de l’une des applications météo les plus étonnantes et les plus complètes. En utilisant l’application Météo, vous pouvez consulter la météo à votre emplacement actuel ou ailleurs. Vous pouvez afficher les prévisions météo pour les 10 prochains jours, afficher des informations sur le mauvais temps, afficher des cartes météo, recevoir des notifications de précipitations et bien plus encore.

Avec la nouvelle version de l’application Météorologie, des barres de température sont également apparues. Que signifie ?

La nouvelle application Météo fournie avec iOS 15 possède une pléthore de fonctionnalités. En plus de l’interface graphique repensée, l’application dispose désormais d’autres informations très importantes pour les utilisateurs.

Avec l’application Météo, vous pouvez voir l’état de votre météo locale : les données de votre position actuelle sont disponibles lorsque vous ouvrez l’application et les mises à jour et alertes de mauvais temps (telles que les tempêtes hivernales et les crues éclair, par exemple) apparaissent en haut de l’application. filtrer.

Vous pouvez afficher les prévisions horaires en faisant simplement glisser votre doigt sur l’écran des prévisions horaires, à gauche ou à droite. Vous pouvez afficher les prévisions à 10 jours ainsi que les détails de la qualité de l’air. Vous pouvez consulter les cartes météo (carte des températures, des précipitations ou de la qualité de l’air dans la zone) de votre zone, etc.

Il existe également plusieurs « modules » dans l’application Météorologie qui fournissent des informations sur l’indice UV, des informations sur le coucher du soleil, le vent, les précipitations, la plage de température, l’humidité, la pression, etc.





Comment « lire » les barres de température de l’application Météo ?

En pratique, les barres de l’application Météo indiquent la température minimale et maximale pour les 10 prochains jours. Par exemple, supposons que la température minimale et maximale pour une ville donnée soit respectivement de 10°C et 15°C.

La barre sera entre ces deux couleurs et les informations sur la température minimale et maximale apparaîtront sur les côtés. Le jour en cours, un indicateur apparaîtra également qui indiquera la température pour ce jour-là.





La couleur de ces barres est liée à la prévision. Plus il est rouge ou orange, plus la température est élevée. D’autre part, des couleurs comme le vert ou le bleu signifient des températures plus basses.

Si vous n’avez pas encore consulté la nouvelle application Météo, profitez de la suggestion ! Aimera.