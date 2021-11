La transparence du suivi des applications d’Apple aura coûté 10 milliards de dollars aux médias sociaux

Lorsqu’il a lancé iOS 14, Apple avait quelque chose de nouveau pour les utilisateurs et leur vie privée. La société a incorporé dans cette version l’App Tracking Transparency, qui a obligé les applications à demander aux utilisateurs une autorisation.

Celles-ci se sont concentrées sur la collecte des données, qui sont donc restées entre les mains des utilisateurs. Bien sûr, cela a eu un impact sur les revenus et oblige les réseaux sociaux à changer de structure. Le coût de cette fonctionnalité a maintenant été pris en compte et la valeur est élevée.

Il n’a pas été facile pour les réseaux sociaux et autres plateformes de s’adapter à la transparence du suivi des applications. Ceux-ci disposaient sur les appareils mobiles d’un moyen simple de collecter des données, qu’ils convertissaient ensuite en informations pour la publicité.

Apple a mis fin à cette pratique en donnant aux utilisateurs la possibilité d’autoriser ou d’interdire cette collecte. Des échanges d’arguments ont été consultés, mais Apple est resté en forme et la transparence du suivi des applications est désormais une certitude.

Bien entendu, l’impact de cette mesure a été élevé et est désormais quantifié. Selon une étude du Financial Times, le coût de cette mesure sur les réseaux sociaux et autres plateformes aura déjà atteint la valeur de 10 milliards de dollars.

D’après ce qui est mentionné, Facebook aura été le plus impacté avec l’App Tracking Transparency. Bien sûr, Snapchat, Twitter et YouTube ont également vu l’impact être élevé. Dans le cas du premier, comme il n’a de solution que sur les smartphones, l’impact a également été élevé.

Il est en outre révélé que ce chiffre devrait encore augmenter. La nécessité de s’adapter à cette nouvelle réalité amènera les plateformes à créer de nouveaux mécanismes, à réinventer leurs outils de collecte de données, à les produire à partir de zéro dans certains cas.

En plus de créer ces nouveaux mécanismes, ils doivent ensuite être testés et évalués avant d’être livrés aux programmeurs. On estime que d’ici un an, ces solutions seront prêtes à être utilisées dans des environnements réels.

La solution peut passer par d’autres mécanismes, comme un pari plus fort sur Android et ses utilisateurs. Il y a aussi la possibilité d’utiliser le système de publicité d’Apple, qui est accessible à tous. Le changement que App Tracking Transparency a été bénéfique pour les utilisateurs, le réel impact pour les plateformes sociales est désormais visible.