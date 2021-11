Le stockage 5D écrit jusqu’à 10 000 fois plus de données que le Blu-Ray sur un disque optique

Le monde technologique est en constante évolution. L’objectif principal est l’innovation et l’évolution afin d’apporter aux consommateurs, aux entreprises et aux entités gouvernementales, entre autres, le meilleur de la technologie de pointe pour les servir avec les performances les meilleures et les plus avancées.

En ce sens, des études récentes indiquent que le stockage 5D peut enregistrer jusqu’à 10 000 fois plus de données qu’un Blu-Ray sur disque optique.

Certains chercheurs de l’Université de Southampton, au Royaume-Uni, se concentrent sur l’amélioration d’une méthode de gravure laser capable de stocker jusqu’à 10 000 fois plus de données que le Blu-Ray. Pour mieux expliquer ce travail, un article a été publié le 28 octobre dernier dans la revue Optica, détaillant le processus, les méthodes et les résultats que le groupe de recherche a pu conclure. Ce processus a été appelé « stockage de données optiques en cinq dimensions (5D) ».

Dans la méthode, les chercheurs ont utilisé deux systèmes laser différents afin que la gravure couvre une large gamme de motifs laser. Ainsi, chacun des systèmes fonctionnait à des longueurs d’onde et des taux de répétition différents.

Quant aux résultats, ils précisent alors que la quantité de 5 Go de données numériques a été enregistrée sur une plaque de 120 mm x 2,4 mm en 50 couches dans l’ordre de la couche du bas vers le haut. La vitesse d’enregistrement des données était de 225 kB/s avec une vitesse d’impression de 6 x 105 voxels/s.

La précision de lecture des données pour les données de la couche supérieure était de 99,5% et pour la couche inférieure était de 96,3%. Cependant, ce pourcentage peut être amélioré à 100 % grâce à un algorithme de correction d’erreur.

En utilisant la même méthode, les chercheurs ont conclu que 1,64 To de données numériques peuvent être stockées sur une plaque de verre de silice (dioxyde de silicium) d’une taille de 127 mm et de 3 mm d’épaisseur.

Les chercheurs affirment que la méthode d’enregistrement 5D a le potentiel d’être mise en œuvre dans le monde réel. Cependant, les grands défis sont la vitesse et la densité d’enregistrement. La technologie s’avère très utile dans le stockage de données à long terme, car elle est assez résistante.

Vous pouvez lire l’enquête complète ici.