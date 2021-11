Les cartes graphiques deviennent de plus en plus chères alors que RDNA 2 se rapproche du prix le plus élevé

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le dernier rapport sur l’état du marché des GPU en Allemagne et en Autriche, qui reflète généralement les tendances mondiales, est arrivé – et ce n’est pas une bonne nouvelle. Suivant un modèle qui existe depuis début août, les prix des cartes graphiques Nvidia et AMD ont encore augmenté, la série Radeon RX 6000 de Team Red étant proche de son point le plus cher.

Les nouvelles données du site allemand 3DCenter sont difficiles à lire pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leurs GPU. Les prix des dernières cartes graphiques de Nvidia et AMD ont chuté rapidement depuis leur pic de la mi-mai jusqu’au début du mois d’août, mais RDNA 2 et Ampere ont tous deux augmenté depuis lors.

Le 31 octobre, le prix de vente moyen de la série RX 6000 était le double du PDSF, tandis que les cartes Ampere étaient 88 % plus élevées. Le 8 août, à titre de comparaison, les cartes des deux sociétés étaient environ 50 à 59 % supérieures au PDSF.

La publication note que le marché erratique a conduit à certains extrêmes, y compris des exemples de Radeon RX 6800 et 6800 XT dont le prix est plus élevé que le RX 6900 XT généralement plus cher et puissant, le RTX 3070 Ti (599 $ PDSF) atteignant 2 000 euros (2 314 $ ), et la GeForce RTX 3090 (1 499 $ PDSF) atteignant un record de 4 029 euros (4 662 $).

Alors que le RDNA 2 est proche de son pic de 114 % au-dessus du PDSF, Ampere reste loin de son niveau le plus élevé de 204 % au-dessus du PDSF. Mais avec les deux jeux de cartes continuant à augmenter, les perspectives ne sont pas prometteuses.

La disponibilité se dégrade également. Seuls les RTX 3060 Ti, 3070 et 3080 Ti ont des notes de quatre étoiles dans ce domaine, tandis que le reste d’Ampère n’a que trois étoiles. Et AMD, dont les cartes ont longtemps été plus difficiles à trouver, n’a que la Radeon 6900 XT sur une note de quatre étoiles. Les autres ont trois étoiles et le RX 6800 n’en a qu’une.

Alors, qu’est-ce qui cause la nouvelle hausse ? Le prix croissant de la crypto-monnaie est toujours un facteur, bien qu’AMD ait longtemps nié qu’il donne la priorité aux mineurs par rapport aux joueurs, et à la ligne CMP spécifique à la crypto de Nvidia qui contient un monstre minier de 4 300 $. Il y a aussi la pénurie de chips, bien sûr, qui, selon les initiés, durera jusqu’au milieu de 2022 ou même 2023. De plus, la prochaine saison des fêtes augmentera probablement la demande.

Le seul rayon de lumière est notre examen du marché des GPU d’occasion. Bien que les prix de l’Ampère restent environ le double de leur PDSF sur eBay, ils ont très légèrement baissé en octobre, tout comme les prix du RDNA 2. Les cartes plus anciennes, quant à elles, sont restées stables pour le mois.