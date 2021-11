Opérateurs tenus d’avoir des lignes téléphoniques d’assistance client gratuites

Les opérateurs de télécommunications et autres fournisseurs de services publics essentiels sont tenus de fournir, à partir de ce lundi, des lignes téléphoniques gratuites ou à coûts réduits.

Bien que l’obligation d’avoir des lignes téléphoniques commence aujourd’hui, les amendes pour non-conformité ne s’appliquent qu’en juin 2022.

Cette obligation découle du nouveau régime de fourniture et de divulgation des lignes téléphoniques pour le contact avec les consommateurs, publié à la mi-juin pour entrer en vigueur aujourd’hui, qui s’applique à toutes les entités fournissant des services publics essentiels, tels que les services de distribution d’eau, d’électricité, de gaz naturel. , les communications électroniques, les services postaux, la collecte et le traitement des eaux usées, la gestion des déchets solides urbains ou le transport de passagers.

Selon le décret-loi qui entre en vigueur aujourd’hui…

Le fournisseur de biens ou le prestataire de services est tenu de mettre à disposition du consommateur une ligne téléphonique gratuite ou, à défaut, une ligne téléphonique correspondant à une plage de numérotation géographique ou mobile

L’objectif est que la mise à disposition d’une ligne téléphonique de contact dans le cadre d’une relation juridique de consommation n’implique pas le paiement par le consommateur de frais supplémentaires pour son utilisation.

Lignes téléphoniques. Les amendes pour non-conformité ne s’appliquent qu’en juin 2022

Le diplôme, malgré son entrée en vigueur aujourd’hui, reporte au 1er juin 2022 l’application des infractions administratives économiques, qui distinguent les graves des très graves, parmi lesquelles l’indisponibilité de la ligne verte ou le défaut d’informer le consommateur de cette disponibilité.

Le décret-loi oblige les opérateurs et autres prestataires de services essentiels à divulguer, « de manière claire et visible, dans leurs communications commerciales, sur la page principale de leur site Internet, sur les factures, dans les communications écrites avec le consommateur et dans les contrats signés avec ce dernier, lorsqu’ils sont sous forme écrite », le ou les numéros de téléphone mis à disposition, auxquels doivent être associées des informations actualisées sur le prix des appels, de manière tout aussi claire et visible.

Actuellement, les lignes de support client et de facturation des entreprises de télécommunications ont des prix indiqués sur leurs sites Web, y compris une offre gratuite d’assistance automatique, de vente et de support technique, mais aussi des appels avec des coûts supplémentaires pour une assistance personnalisée dans d’autres domaines.