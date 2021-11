Le test montre les performances du processeur Apple M1 Max lors de l’exécution de 25 jeux

Apple a lancé ses nouveaux et puissants processeurs M1 Pro et M1 Max et peu de temps après sont venus les premiers tests qui ont prouvé la puissance de performance de ce nouveau pari de la marque à la pomme.

Nous sommes bien conscients que le segment des jeux n’a jamais été un domaine fort pour Apple, mais les résultats des performances du SoC M1 Max lors de l’exécution de 25 jeux ont maintenant été révélés. Est-ce que ça tient bien ? Découvrons-le.

Le M1 Max d’Apple testé avec 25 jeux

Apple a surpris les fans avec le lancement des nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max le 18 octobre, lors de son événement habituel. Et avec ces puces puissantes, beaucoup ont remis en question leurs performances dans le segment des jeux, car c’est toujours un domaine où Apple ne peut pas suivre aussi efficacement les marques concurrentes.

Alors, pour trancher cette question, le youtubeur MrMacRight, auteur de la chaîne spécialisée dans les appareils Apple, a réalisé plusieurs tests avec le nouveau SoC M1 Max 16 pouces avec 32 Go de mémoire unifiée tout en faisant tourner 25 jeux.

Les résultats ont été révélés sur la chaîne youtuber et varient entre une bonne performance dans certains titres et juste moyenne dans d’autres. Et malgré un matériel puissant, le système d’exploitation d’Apple rend difficile la lecture de certains jeux, car ils ne sont pas optimisés pour le système. À leur tour, certains jeux devaient être exécutés via des logiciels tels que Rosetta 2 et Parallels Desktop 17. Mais, dans l’ensemble, les jeux qui s’exécutaient nativement sur le système Apple se sont bien comportés lors des tests.

Vous pouvez voir tous les résultats de performances Apple M1 Max pour ces 25 jeux dans la vidéo suivante :

Vous trouverez ci-dessous une liste des résultats des performances de la puce d’Apple dans chacun des titres :

indigènes

Baldur’s Gate 3 – Moyenne 120 FPS à une résolution Ultra/1440p

Myst Remake – Moyenne 120 FPS en haute résolution/1080p

Disque Elysium – Moyenne 120 FPS à pleine résolution/1440p

Minecraft (Rosetta 2 & Native) – Moyenne 120 FPS en résolution Standard/1440p

Rosette 2

Exodus Metro – Moyenne de 45 FPS à haute résolution/2234p

Shadow of The Tomb Raider – Moyenne 110 FPS à haute résolution/1080p

The Pathless – 50 FPS en moyenne à une résolution élevée/1080p

Dying Light – 60 FPS en moyenne à pleine résolution/1080p

Word of Warcraft – Moyenne 65 FPS en pleine résolution/2160p

Black Ops 3 – Moyenne 85 FPS à haute résolution/1080p

DiRT 4 – 120 FPS en moyenne en haute résolution/1440p

Borderlands 3 – 40 FPS en moyenne à une résolution élevée/1080p

Deus Ex: Mankind Divided – Moyenne 75 FPS en haute résolution/1080p

Total War Saga: Troy – Moyenne 90 FPS en haute résolution/1080p

CS:GO – Moyenne de 80 FPS à haute résolution/1080p

Subnautica : en dessous de zéro – Moyenne de 50 FPS en haute résolution/1080p

Civilization VI – Moyenne – Moyenne 90 FPS en résolution Ultra/1440p

DOTA 2 – 100 FPS en moyenne en haute résolution/1080p

League of Legends – Moyenne 90 FPS à très haute résolution/2234p

Divinity: Original Sin 2 – 100 FPS en moyenne à une résolution Ultra/1440p

Parallèles 17

Overwatch – Moyenne 100 FPS à haute résolution/1080p

GTA V – Moyenne de 30 FPS en résolution normale/1080p

Crossover 21