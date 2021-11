Edge est également désormais disponible de manière stable sur Linux

En présentant la nouvelle version d’Edge, son navigateur, Microsoft a montré qu’il s’engageait à couvrir le plus de plateformes possible. En plus des différentes versions de Windows, il a également pointé vers macOS et Linux.

Les versions dédiées au système Apple et même celles à Linux ont été vues, mais dans une version de test. Un an après avoir vu arriver la version de test sur Linux, de nouveaux développements importants apparaissent maintenant qui ouvrent ce navigateur à cette plateforme.

Il est clair que Microsoft souhaite amener Edge sur autant de plates-formes que possible. Il a abandonné tout ce qu’il avait créé au fil des ans et a parié sur Chromium comme plate-forme de base qu’il a commencé à utiliser. Les avantages sont évidents et très importants.

En adoptant cette plate-forme de Google, cela lui a permis de développer d’autres fonctionnalités pour son navigateur. Edge a ainsi gagné de la place et est aujourd’hui au dessus de Firefox, mais encore loin de ce que Chrome a réalisé au fil des années.

Maintenant, et très discrètement, Microsoft a déplacé la version Linux d’Edge vers une version stable. Environ 1 an après les versions dev et beta, la version stable arrive enfin, accessible à tous et simple à installer, comme tout autre package Linux.

La chose la plus ridicule à propos de cette nouvelle est la façon dont Microsoft a été dans cette situation. Malgré les nouvelles disponibles, le géant du logiciel n’a pas encore commenté cette arrivée et son importance pour l’entreprise et les utilisateurs eux-mêmes.

La version qui est distribuée comme étant stable est Edge 95. Celui-ci est dans les dépôts avec le nom « microsoft-edge-stable-95.0.1020.38-1.x86_64 », ce qui implique que très bientôt il sera présenté et annoncé comme statut disponible pour tous les utilisateurs.

C’est une étape importante pour Linux et pour Microsoft. Le géant du logiciel dispose enfin d’un navigateur présent sous Linux que tout le monde peut utiliser.