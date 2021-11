Google ramènera l’une des fonctionnalités les plus demandées à l’interface Gmail

Google a essayé très activement de modifier l’interface de Gmail pour la rendre encore meilleure. Ce sont de petits changements qu’il apporte, de manière quasi ponctuelle, mais ils fonctionnent et simplifient l’utilisation de ce service de messagerie.

En fait, la plupart de ces changements d’interface ont fonctionné et les utilisateurs s’y habituent facilement. Cependant, l’un d’entre eux semble poser problème aux utilisateurs et Google a donc décidé d’annuler ce changement dans Gmail.

Les modifications apportées par Google à l’interface de Gmail ont tendance à la rendre plus simple à utiliser et encore plus intuitive pour les utilisateurs. S’adapte à tous types d’appareils et apporte une expérience transversale à toutes les situations.

L’un des changements introduits a changé le bouton pour écrire de nouveaux messages. Il est devenu plus petit, plus attrayant et encore plus simple à utiliser. Il était situé dans la même position et donc tout suggérait que ce serait un changement pacifique.

La vérité est que ce changement a fini par plaire à peu d’utilisateurs, qui ont rapidement donné leur avis à Google. Ce bouton a fini par se perdre dans l’interface de Gmail et la faute n’était que et uniquement sa taille. Ce qui le rendrait meilleur s’est avéré avoir l’effet inverse.

Fort de ces informations, le géant de la recherche a décidé d’agir et a maintenant présenté une nouveauté pour Gmail. A partir du 3 novembre, le bouton bien connu reviendra et apportera ainsi l’harmonie nécessaire à l’interface de ce service Google.

Ce ne sera pas le seul changement qui sera appliqué à ce bouton. En plus de grossir et avec le texte indiquant la rédaction d’un nouveau message, il aura des changements de couleurs. Il perd les 4 couleurs normales de Google Material Theme et ne prend que le rouge familier.

Cela peut sembler un changement mineur, mais cela montre l’engagement de Google envers Gmail et son interface. C’est l’un des principaux services du géant de la recherche et c’est pourquoi il porte une attention particulière dans plusieurs domaines.