L’armée américaine commencera à tester un système d’armes laser de 300 kW en 2022

Les technologies qui dans les années 70 et 80 n’étaient que des accessoires de science-fiction deviennent de plus en plus réelles. La conquête de nouvelles planètes, l’utilisation d’appareils de communication avancés, de voitures à conduite autonome, de systèmes d’évaluation des signes vitaux de l’utilisateur et d’armes tirant des faisceaux laser pouvant ou non être mortels. Qu’est-ce qui n’est pas courant ici de nos jours ?

L’évolution des technologies permettra à l’armée américaine de tester un système d’armes laser de 300 kW dès l’année prochaine. Le degré de létalité sera énorme.

La guerre sortira les munitions et les grenades. les faisceaux laser seront la nouvelle balle

Il s’est avéré cette semaine que le gouvernement fédéral a attribué à une équipe, dont Boeing, un contrat pour la construction d’un prototype d’arme laser de 300 kilowatts pour l’armée américaine.

Les informations partagées ici indiquent que l’armée « démontrera » le projet dès 2022.

Le prototype « produira plus d’effets mortels que tout ce qui a été fait sur le terrain à ce jour. Cette technologie représente un bond en avant dans la capacité de défense antimissile et aérienne nécessaire pour soutenir les efforts de modernisation de l’Armée de terre et vaincre les menaces de nouvelle génération dans un espace de bataille multidomaine.

Il est lu dans les informations partagées par General Atomics Electromagnetic Systems, l’autre société travaillant sur le projet.

L’US Navy a déployé la première arme laser à haute énergie, connue sous le nom de LaWS, sur l’USS Ponce en 2014, avec une puissance déclarée de 30 kilowatts. La plupart des lasers militaires ont tendance à être dans la plage de 30 à 100 kilowatts, ce qui est surtout utile pour abattre les petits drones, donc la nouvelle arme est un coup de pouce significatif.

En règle générale, ces armes sont basées sur plusieurs lasers à fibre industriels, dont la sortie est combinée en un seul faisceau. La nouvelle arme utilise à la place de grandes plaques de verre connectées en série. De telles dalles étaient auparavant difficiles à utiliser en raison de la chaleur perdue et des problèmes de qualité du faisceau, mais GA-EMS affirme que leur connexion en série résout ces problèmes et élimine le besoin de combiner des faisceaux laser multifibres.

Même s’il ne s’agit que d’une démonstration, le système représente une avancée significative par rapport aux lasers auxquels les militaires ont eu accès dans le passé.

Un laser de 300 kilowatts pourrait potentiellement abattre des missiles, ainsi que des drones, des hélicoptères et même des avions. L’annonce intervient alors que la course mondiale aux armements s’intensifie après le test réussi d’un missile hypersonique en Chine.