Les applications iPhone en savent beaucoup sur vous. mettre un frein

Les applications peuvent souvent accéder à des tonnes de vos informations privées. Il y a donc une chose que vous devez faire avec votre iPhone : un audit complet de la confidentialité. Même si vous suivez chaque étape ci-dessous, vous partagerez toujours plus de données avec les entreprises et les annonceurs que vous ne le savez probablement jamais. Mais c’est un bon début.

Découvrez plusieurs façons de restreindre l’accès des applications à vos informations personnelles dès aujourd’hui.

Chaque fois que vous ouvrez une nouvelle application sur votre iPhone, vous êtes probablement bombardé de fenêtres contextuelles d’autorisation demandant l’accès à votre position, vos notifications, vos contacts, votre appareil photo, vos photos, etc. Si vous avez accordé ces autorisations sans trop réfléchir, prenez quelques minutes pour réévaluer ces décisions.

Sans surprise, les applications Facebook sont particulièrement sérieuses lorsqu’il s’agit de demander beaucoup plus d’autorisations qu’elles n’en ont besoin. Par exemple, Instagram ne vous permet pas de publier des histoires s’il ne vous donne pas accès à l’appareil photo, au microphone et à l’intégralité de votre photothèque. D’autres applications, comme Uber, fonctionnent très bien même si vous ne leur donnez pas accès à l’emplacement – tant que vous êtes prêt à sélectionner manuellement votre emplacement chaque fois que vous utilisez l’application.

Il n’est pas sûr à 100% qu’il restreigne tout accès aux données !

Bien qu’il soit bon de refuser aux applications l’accès dont elles n’ont pas besoin, vous ne devriez pas avoir l’illusion que vous garderez vos informations hors des griffes de l’industrie de l’exploration de données. Les annonceurs et les fournisseurs de services disposent de nombreuses façons d’accéder à vos données et de créer un profil unique de vous sur Internet, et ne contrôlent qu’une petite partie de cette machine. Mais même ainsi, cela vaut la peine de restreindre l’accès. La modification de ces paramètres aura également un impact positif sur la durée de vie de la batterie de votre smartphone, car plusieurs applications n’accéderont pas constamment à votre position ou à d’autres capteurs.

Voici donc ce que vous pouvez faire à ce sujet :

1. Empêcher les applications de vous localiser sur Internet

Votre iPhone vous permet d’empêcher les applications de vous localiser via le Web. Vous pouvez le faire à la fois via les applications et sur le Web, en utilisant des données telles que l’ID de votre appareil, un identifiant publicitaire unique et votre adresse e-mail.

Pour ce faire, accédez à Paramètres > Confidentialité > Suivi et désactivez « Autoriser les demandes de suivi des applications ».

Sachez que les applications dont l’activité repose sur le suivi trouveront probablement des moyens de contourner cette boîte de dialogue d’autorisation, mais la désactiver les obligera à travailler plus fort.

2. Passez en revue toutes les autorisations de confidentialité importantes sur votre iPhone

Vous pouvez facilement trouver des applications qui accèdent à des informations privées sur votre iPhone en allant dans Paramètres > Confidentialité. Appuyez sur chaque option de cette page et vérifiez si une application particulière a vraiment besoin d’accéder aux capteurs et aux données mentionnés ici.

Cliquez ensuite sur « Services de localisation », également situé dans l’onglet Confidentialité, et sélectionnez l’application qui apparaît. Cela vous en dira plus sur ce à quoi l’application peut accéder. Dans « Autoriser l’accès à la localisation », vous devez modifier l’autorisation pour la plupart des applications en « Lors de l’utilisation de l’application » ou « Jamais », en fonction de ce que l’application fait avec vos données de localisation.

Une autre option pour réduire les données que vous fournissez aux applications consiste à désactiver « Emplacement exact » sur la même page. Lorsque vous faites cela, votre smartphone indiquera aux applications que vous vous trouvez dans un endroit autre que le vrai.

Exemple d’utilisation d’Instagram :

Confidentialité » loading= »lazy » >

Confidentialité » loading= »lazy » >





Si vous refusez à Instagram l’accès à votre emplacement, Instagram ne pourra pas vous donner de balises de localisation rapides à ajouter à vos histoires, mais si vous n’avez pas besoin de cette fonctionnalité, vous pouvez continuer et refuser l’accès à l’emplacement de l’application. D’un autre côté, refuser l’accès à la localisation à Google Maps le rendra largement inutile.

Sur la page des paramètres de confidentialité de votre iPhone, vous pouvez consulter d’autres options, telles que Contacts, Microphone, Santé et Appareil photo, et refuser l’accès aux applications qui n’ont pas besoin de ce niveau d’accès. Faites de même pour chaque option de cette page pour vous assurer que vous ne donnez pas aux applications l’accès à plus de données qu’elles n’en ont besoin.

3. Limitez la quantité de données collectées par Apple

Alors qu’Apple elle-même n’est pas aussi efficace avec sa collecte de données que les applications dont le modèle commercial est l’espionnage, l’entreprise collecte certaines données à notre sujet. Il existe un moyen de limiter cela, bien qu’il n’y ait aucun moyen de désactiver les publicités Apple dans l’App Store iOS.

Une solution pourrait venir à l’avenir, mais jusque-là, elle pourrait limiter les autres types de données collectées par Apple. Allez dans Paramètres > Confidentialité et allez au bas de la page. Cliquez sur « Analyse et améliorations » et désactivez « Partager l’analyse de l’iPhone » pour arrêter d’envoyer les diagnostics Apple et les données d’utilisation. Ce paramètre est utilisé pour améliorer les produits et services Apple, mais vous n’êtes pas tenu de leur fournir ces informations.

Confidentialité » loading= »lazy » >

Confidentialité » loading= »lazy » >





Revenez à la page de confidentialité et cliquez sur « Publicité Apple ». Vous pouvez désormais désactiver les « Annonces personnalisées » pour empêcher Apple d’utiliser vos données pour diffuser des annonces pertinentes. Enfin, cela peut également empêcher Apple d’entendre vos commandes Siri.





4. Plus d’options pour limiter le suivi des candidatures

Pour la plupart des gens, les étapes mentionnées ci-dessus sont assez bonnes. Cependant, si vous voulez aller plus loin, il y a d’autres choses que vous pouvez faire pour réduire le dépistage. La plupart des experts en confidentialité vous diront de déterminer ce que vous espérez accomplir avant de décider du bon ensemble de mesures de confidentialité à prendre.

Pour commencer, vous pouvez suivre de bonnes pratiques de confidentialité, telles que ne pas utiliser la même adresse e-mail sur tous les sites Web et utiliser un bon gestionnaire de mots de passe pour la sécurité.

Envisagez de passer à un DNS crypté pour limiter à quel point votre FAI (fournisseur d’accès Internet) peut vous suivre. Apple fournit d’autres outils, tels que iCloud Private Relay et Mail Privacy Protection, qui limitent le suivi.

De plus, une application de pare-feu vous permettra de restreindre l’accès des trackers à vos informations, mais les meilleures options vous coûteront de l’argent. Si vous voulez vraiment empêcher le filtrage, recherchez une bonne application de pare-feu.