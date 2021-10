La première d’Arcane, la série sur League of Legends approche

La sortie du premier épisode d’Arcane, la première série animée de Riot Games (en collaboration avec Netflix), qui est basée sur l’univers de League of Legends, approche.

La bande originale des Arcanes a été annoncée récemment et la série semble commencer à prendre forme pour ses débuts, qui sont déjà très proches.

Riot Games et Netflix ont noué un « partenariat » qui permettra à la société fondée par Brandon Beck et Marc Merrill de présenter Arcane, sa première série animée basée sur l’univers de League of Legends.

Arcane, qui a reçu plusieurs reports grâce à la pandémie de COVID qui fait rage sur la planète, aura des épisodes qui dureront environ 40 minutes et la première arrive bientôt. Ce sera le 7 novembre, sur Netflix, à 2h00 du matin.

Arcane est la première série Netflix à être co-diffusée exclusivement sur Twitch, donnant à tous les créateurs de contenu la possibilité de diffuser le premier épisode sur la plateforme.

La première diffusion aura lieu à 2h00 sur la plateforme Netflix, et les joueurs pourront regarder la diffusion pour la deuxième fois sur Twitch à 10h00. Tous les fans qui regardent via Twitch recevront des Twitch Drops qui incluront des éléments à utiliser dans les jeux Riot Games.

En plus de visionner le premier épisode sur Twitch, les fans pourront également suivre le Global Premiere Event au siège de Riot à Los Angeles, la cérémonie du tapis rouge à laquelle assisteront divers streamers et médias. Cet événement peut être co-diffusé par tout le monde pour célébrer le lancement d’Arcane.

Brandon Miao, responsable des expériences inter-produits et des partenariats, Riot Experience (XP) chez Riot Games a déclaré : «L’intérêt des joueurs pour la narration en profondeur a eu un impact important sur notre décision de créer Arcane, il est donc juste qu’ils puissent regarder le premier épisode ensemble en tant que communauté. Lorsque nous avons planifié l’événement, nous voulions quelque chose qui se mélangerait au divertissement traditionnel, avec une touche d’innovation et des approches numériques qui faciliteraient la tâche des joueurs du monde entier, créant quelque chose de nouveau pour que les gens puissent en profiter ensemble.«

Arcane : bande-son

Cependant, à l’approche des débuts d’Arcane, Riot Games a également publié quel casting musical participer à la série.

Ainsi, Riot Games a réuni un groupe de musiciens de renom et, ensemble, construit la bande originale officielle de la série. La bande originale sortira dans son intégralité le 20 novembre et présentera un large éventail d’artistes et de genres sur les 11 pistes. Les chansons sortiront en 3 groupes qui coïncideront avec la sortie sporadique de la série Arcane Acts.

Le morceau principal de la bande originale s’intitule Enemy, réalisé en collaboration avec Imagine Dragons, et apparaîtra dans l’épisode 5.

Ce sont les artistes qui font partie de la bande originale et des chansons respectives :

6 novembre

Aire de jeux – exploit. meunier

Notre amour – feat. Curtis Harding, Jazmine Sullivan

Au revoir – exploit. Ramsey

13 novembre

Dirty Little Animals – feat. Bones Royaume-Uni

Ennemi – exploit. Imaginez Dragons et JID

Guns For Hire – feat. enfant de bois

20 novembre

Misfit Toys – feat. Pusha T, Mako

Dynasties et Dystopia – feat. Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy

Serpents – exploit. Pvris, miyavi

Quand tout allait mal – feat. Audacieux fantastique

Ce qui aurait pu être – Sting ft. Ray Chen

N’oubliez pas qu’Arcane sortira le 7 novembre, sur Netflix, à 2h00 du matin.