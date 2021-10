Apple lance un chiffon de nettoyage à 25 euros

Chiffons de nettoyage en microfibre – Paquet de 5 - Chiffons de nettoyage double face – Chiffon en Microfibre et Daim pour smartphones, téléviseurs LCD, tablet, écrans ordinateurs, d'appareils photo

CHIFFONS DE NETTOYAGE EN HAUTE QUALITÉ ⭆ Le paquet contient 5 chiffons de nettoyage double face (6,6 po x 6,2 po) Côté noir: microfibre et côté bleu: daim. Les fibres très fines du tissu sont parfaites pour ramasser la graisse et la saleté. PARFAIT POUR DES SURFACES DÉLICATES ⭆ Ces chiffons doux sont un excellent choix pour essuyer des petits écrans électroniques, lunettes, objectifs d'appareils photo, smartphones, tablettes et des écrans LCD. TAILLE IDÉALE ⭆ La taille est suffisante pour nettoyer les écrans de télévision, les écrans d’ordinateur et les écrans LCD. Chaque chiffon de nettoyage en microfibre peut être utilisé pour éliminer rapidement des empreintes de doigts, la poussière et des taches de l'écran de votre téléphone, tablette, téléviseur, ordinateur portable, lunettes, objectifs d'appareil photo, smartphones, etc. NETTOYAGE SANS DES ÉGRATIGNURES ⭆ Vous pouvez utiliser chaque chiffon pour essuyer la poussière et la saleté sans vous soucier des marques ou des égratignures dommageables. REUTILISABLE ET DURABLE ⭆ Ces chiffons peuvent être utilisés à plusieurs reprises. Vous économiserez de l'argent et réduirez les déchets ménagers. Vous pouvez les laver à la main ou à la machine, mais évitez de les repasser ou l’utilisation d’eau de javel.