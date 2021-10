Toyota bZ4X : Véhicule tout électrique avec une autonomie de 450 km

Toyota a déjà un véhicule tout électrique. La Toyota bZ4X est le premier modèle de la nouvelle sous-marque Toyota bZ – « Beyond Zero ».

La première européenne Toyota bZ4X aura lieu le 2 décembre, suivie du lancement des pré-réservations en ligne. Apprenez à mieux connaître ce véhicule.

Toyota a récemment présenté le nouveau bZ4X, le premier modèle d’une nouvelle série bZ – au-delà de zéro , (au-delà de zéro) – de véhicules électriques à batterie (BEV – Battery Electric Vehicles). Il s’agit du premier modèle construit sur la plate-forme dédiée BEV et basé sur la philosophie e-TNGA, développée conjointement par Subaru et Toyota.

La Toyota bZ4X intègre la batterie en tant que partie intégrante du châssis, sous le plancher du véhicule, ce qui offre les avantages fondamentaux d’un centre de gravité bas, d’un excellent équilibre des masses avant-arrière et d’une rigidité de carrosserie élevée pour une sécurité, une conduite et des performances excellentes.

Toyota s’appuie sur 25 ans d’expérience dans l’électrification et la technologie des batteries pour garantir une qualité, une durabilité et une fiabilité de classe mondiale pour l’ensemble de modules de batterie lithium-ion qui alimentent le bZ4X.

Avec la batterie complètement chargée, l’autonomie attendue est de plus de 450 km. Le bZ4X dispose également d’un toit à panneaux solaires qui permet de recharger la batterie pendant la conduite ou en stationnement, et du système de sécurité active Toyota Safety Sense de troisième génération avec des systèmes d’aide à la conduite plus avancés.

Le bZ4X est à traction avant et propulsé par un moteur électrique à haut rendement de 150 kW. Il développe 204 ch et 265 Nm de couple, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et une vitesse de pointe de 160 km/h.

Le modèle à 4 roues motrices ne sera pas disponible au lancement au Portugal et a une puissance de 217,5 ch avec 336 Nm de couple ; la vitesse de pointe est maintenue, mais l’accélération jusqu’à 100 km/h est réduite à 7,7 secondes. Il s’agit de données indicatives, car elles nécessitent encore une approbation finale.

Le bZ4X offre l’option « d’entraînement à pédale unique » permettant une régénération d’énergie accrue.

Toyota bZ4X : système de conduite électrique

La bZ4X sera le premier modèle de production de Toyota à proposer un système de conduite « by-wire » – « One Motion Grip » – qui sera introduit en Europe à une date ultérieure. Le système électronique permet une corrélation plus directe entre le fonctionnement de la conduite et la force motrice.

Le véhicule peut se diriger avec moins de rotation du volant et offre plus d’espace pour les jambes, améliorant la liberté de position de conduite et la facilité d’entrée et de sortie. Le volant traditionnel est remplacé par une commande One Motion Grip, ce qui rend le fonctionnement plus fluide et plus facile, sans avoir besoin d’un volant circulaire. Un tour complet du volant est possible avec un tour de seulement 150 degrés.

Le bZ4X bénéficie de la troisième génération de Toyota Safety Sense avec de nouvelles fonctions et améliorations qui permettent d’atténuer les situations à plus grand risque d’accident