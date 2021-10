Des chercheurs contournent le nerf optique et délivrent des images directement au cerveau d’une femme aveugle

À travers le miroir : une femme espagnole a perdu la vue en raison d’une maladie évoluant rapidement qui affecte ses nerfs optiques. Avec l’aide de chercheurs et d’une petite électrode implantée dans son cortex visuel, elle a fait les premiers pas vers la restauration de sa vision… sans utiliser ses yeux.

Le monde de Berna Gomez a été bouleversé lorsqu’elle a reçu un diagnostic de neuropathie optique toxique à 42 ans. La maladie qui progressait rapidement a détérioré les nerfs optiques du professeur de sciences espagnol et l’a rendue aveugle en quelques jours. Grâce à des chercheurs de l’Université de l’Utah et de l’Université Miguel Hernandez en Espagne, Gomez pourrait maintenant avoir une chance de restaurer sa vision fonctionnelle.

La percée a été réalisée en utilisant un implant connu sous le nom de prothèse Moran|Cortivis. Le dispositif, composé de 96 électrodes individuelles, est implanté directement dans le cortex visuel du patient. Une fois en place, les électrodes de l’implant peuvent être stimulées selon des combinaisons spécifiques pour fournir des « images » directement à l’esprit du patient. Selon le Journal of Clinical Investigation, l’implant a présenté avec succès des images allant de taches de lumière et de lignes horizontales à certaines lettres majuscules et minuscules.

La réalisation est un énorme pas en avant dans la quête pour restaurer la vision. Contrairement aux implants rétiniens, cette avancée spécifique contourne complètement le nerf optique du receveur et fournit des informations directement au centre de vision du cerveau. Cette stimulation directe offre la possibilité de fournir des images aux patients malgré toutes les conditions empêchant leur nerf optique de communiquer avec leur cerveau.

La microélectrode à base de silicium, connue sous le nom de Utah Electrode Array, n’est pas une nouvelle technologie. L’histoire de l’appareil d’environ 4 mm remonte à 2006, où il a fait l’objet d’une collaboration de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) avec des chercheurs de l’Université de l’Utah. L’étude s’est concentrée sur le développement et l’évaluation d’une interface nerveuse périphérique qui permettrait aux membres artificiels de se déplacer en utilisant uniquement la pensée. En 2019, l’équipe d’ingénierie biomédicale de l’Université a utilisé avec succès la matrice en conjonction avec un bras prothétique pour fournir à un patient une « sentiment » via un membre artificiel.

