Votre smartphone est-il répertorié ? Vous savez déjà qui recevra One UI 4.0

Avec Android 12 déjà accessible, Samsung prépare sa version, la One UI 4.0. Cela ajoutera toutes les nouvelles que Google a créées à une couche de personnalisation unique qui apportera encore plus aux smartphones de la marque.

Les tests étant déjà en cours, Samsung vient de révéler lequel de ses équipements aura accès à cette version. Jetez un œil à la liste, qui est longue, et découvrez si votre smartphone Samsung prendra en charge One UI 4.0 et Android 12.

Samsung est généralement l’une des premières marques à publier de nouvelles mises à jour Android. Avec une très grande liste de smartphones et tablettes, il garantit aux utilisateurs toutes les nouveautés que Google prépare à chaque nouvelle année et à chaque nouvelle version.

Cette année, nous avons One UI 4.0, où pariera le géant coréen, avec toutes les nouveautés d’Android 12. Les tests ont déjà commencé depuis un certain temps et sont maintenant étendus aux nouveaux smartphones. La grande nouveauté est désormais la liste des smartphones qui le reçoivent.

La liste présentée, quoique non officielle, pour One UI 4.0 est assez étendue, couvrant tous les types de smartphones de la marque. Toutes les gammes où le géant coréen est présent semblent figurer sur cette liste, ce qui est extrêmement positif.

Smartphones équipés de One UI 4.0

Série Galaxy S

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (dernière mise à jour Android)

Galaxy S10 (dernière mise à jour Android)

Galaxy S10+ (dernière mise à jour Android)

Galaxy S10e (dernière mise à jour Android)

Galaxy S10 Lite

Série Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G – dernière mise à jour Android)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – dernière mise à jour Android)

Galaxy Note 10 Lite

Série Galaxy Z

Galaxy série A

Galaxy A71 5G

Galaxie A71

Galaxy A51 5G

Galaxie A51

Galaxie A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52

Galaxie A72

Galaxy A90 5G (dernière mise à jour Android)

Galaxy A01 (dernière mise à jour Android)

Galaxy A11 (dernière mise à jour Android)

Galaxy A31 (dernière mise à jour Android)

Galaxy A41 (dernière mise à jour Android)

Galaxy A21 (dernière mise à jour Android)

Galaxy A21s (dernière mise à jour Android)

Galaxie A Quantique

Galaxie Quantique 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (dernière mise à jour Android)

Galaxy A02s (dernière mise à jour Android)

Galaxy A03

Galaxy A12 (dernière mise à jour Android)

Galaxy A12 Nacho

Galaxie A32

Galaxy A32 5G

Galaxie A22

Galaxy A22 5G

Galaxy série M

Galaxy M42 5G

Galaxie M12

Galaxie M62

Galaxie M01

Galaxy M02s (dernière mise à jour Android)

Galaxy M02 (dernière mise à jour Android)

Galaxy M21 (dernière mise à jour Android)

Galaxy M21s (dernière mise à jour Android)

Galaxie M22

Galaxie M31

Galaxy M31 Prime Edition (Dernière mise à jour Android)

Galaxie M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51 (dernière mise à jour Android)

Galaxy M31s (dernière mise à jour Android)

Galaxy Série F

Galaxy F41 (dernière mise à jour Android)

Galaxie F62

Galaxy F02s (dernière mise à jour Android)

Galaxie F12

Galaxie F22

Série Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro (dernière mise à jour Android)

Galaxy Xcover 5

Série Galaxy Tab

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE / 5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (Dernière mise à jour Android)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (dernière mise à jour Android)

Galaxy Tab A7 (dernière mise à jour Android)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3 (Dernière mise à jour Android)

On peut ainsi constater la présence de smartphones des séries Z, S, A, M, F et Note, couvrant la quasi-totalité des propositions de la marque. Bien sûr, il y aura un filtrage pour les équipements plus récents.

Bien sûr, la disponibilité de cette liste montre que le chemin est tracé pour la publication prochaine de One UI 4.0. Ce qui n’existe malheureusement pas, c’est une date pour sa disponibilité générale et pour chacun des modèles.

Il reste à attendre les tests et leurs résultats, qui ont été étendus il y a quelques jours aux Galaxy Z Fold3 et Z Flip3. Après cela, il devrait être ouvert à davantage de smartphones, avant que sa version finale ne soit rendue publique.