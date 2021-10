Web Summit 2021 : iServices alimente les appareils des utilisateurs

Vous allez au Web Summit ? Alors arrêtez-vous au pavillon iServices ! Le Web Summit 2021, la plus grande conférence technologique au monde, se tiendra à nouveau à Lisbonne du 1er au 4 novembre. L’événement de cette année sera en personne et il y a plusieurs nouveaux articles en magasin.

Les iServices seront là et aideront les utilisateurs à maintenir l’énergie sur leurs appareils.

Une autre édition du Web Summit est sur le point de commencer. Comme toujours, le programme est assez intéressant, et cette année le Portugal est honoré d’accueillir Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple.

iServices avec 300 solutions de recharge distribuées

En plus de l’espace de conférence, plusieurs stands valent le détour. L’un des stands que nous proposons est celui d’iServices car l’entreprise disposera d’énergie pour ses appareils.

Selon Vânia Guerreiro, directrice marketing et communication de l’entreprise…

iServices est en partenariat avec Websummit depuis la 1ère édition de l’événement au Portugal et sera présent dans tous les pavillons. Ce partenariat durable avec Websummit garantit que personne ne soit privé de batterie dans son équipement électronique. Que ce soit un smartphone, une tablette ou même un ordinateur portable. D’une part, nous proposons au total plus de 300 solutions de recharge réparties dans les quatre pavillons de la FIL. D’autre part, nous avons un laboratoire mobile prêt à réparer tout équipement qui tombe en panne ou est endommagé pendant l’événement.





Selon le responsable des iServices

Websummit se distingue par sa forte connexion à l’univers de la technologie et de l’innovation, et pour cette raison même, l’équipement électronique est essentiel pour une meilleure expérience et des contacts de partage. Pour cette raison, nous ne pouvions pas manquer d’être présents et, en plus, nous veillerons à ce que toutes les opportunités d’affaires ou de réseautage ne soient pas perdues en raison d’une pénurie de batterie ! Nous disposons de quatre murs de coffres de chargement, de plusieurs tables de chargement, d’un stand et d’un Laboratoire Mobile, dans lequel les visiteurs peuvent, sur place, réparer leur matériel, en cas d’imprévu ou d’accident avec eux, pendant les quatre jours de conférences

iServices est né en 2011 et est le leader national du marché de la réparation d’équipements de télécommunications et informatiques. Elle est présente du nord au sud du pays, avec plus de 30 magasins. iServices réalise plus de dix mille réparations par mois sur des équipements multimarques (Apple, Asus, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, entre autres) et est également le représentant officiel, au Portugal, de la marque leader du marché mondial des drones, DJI .

Le stand iServices est situé dans le pavillon FIL 1 E128 et le laboratoire mobile iServices est situé entre le pavillon FIL 1 et l’Altice Arena.