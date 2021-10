La plupart des applications Apple ne sont pas prêtes pour l’affichage 120 Hz du nouveau MacBook Pro

Les nouveaux MacBook Pro conquièrent le marché et les premières évaluations montrent qu’Apple a mis le doigt sur la tête avec ces nouvelles propositions. En plus du nouveau SoC, il existe également un ensemble d’arguments allant jusqu’à 120 Hz ProMotion dont dispose l’écran.

Cette capacité permet une glisse en douceur et beaucoup de soin pour les yeux de l’utilisateur. On espérait qu’il serait accessible à tous, mais cela n’arrive toujours pas après tout. Bien que disponibles, peu d’applications sont prises en charge et celles d’Apple sont loin d’être souhaitées.

Bien qu’il s’avère être l’un des meilleurs choix du moment dans le domaine des ordinateurs portables, le nouveau MacBook Pro n’est pas sans problèmes. Ceux-ci sont petits, discrets et à peine perceptibles, mais jamais attendus d’un appareil Apple.

Le cas de l’encoche de cet écran montre à quel point Apple semble ne pas avoir préparé son logiciel à ces nouvelles. Des mises à jour qui résolvent ces problèmes apparaîtront probablement bientôt, mais d’ici là, la solution n’est pas du goût de tout le monde.

Cette même situation semble se répéter avec la ProMotion 120 Hz du MacBook Pro. Ce taux de rafraîchissement améliore la visibilité du contenu et garantit un défilement beaucoup plus fluide, ce que macOS exploite déjà.

Le problème est que les applications de ce système ne sont pas encore adaptées et n’exploitent donc pas cette nouvelle fonctionnalité. La documentation est rare et les programmeurs n’ont donc pas la possibilité d’adapter leurs créations pour être à la hauteur.

Le problème est d’autant plus important que même Safari d’Apple n’est pas encore adapté pour exploiter la ProMotion 120 Hz du MacBook Pro. C’était l’un des outils qu’Apple utilisait pour montrer cette fonctionnalité dans la keynote.

Cette fois, il y a un échec évident dans l’adaptation du logiciel au matériel présenté par Apple. L’exploit 120 Hz du nouveau MacBook Pro n’est qu’un exemple de plus dans un lot d’autres problèmes qui ont été révélés. Ils seront certainement traités, mais on en attendait davantage pour ces nouvelles propositions.