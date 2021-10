La version stable de Microsoft Edge sur Linux est désormais disponible

La vie prend de nombreux virages et Microsoft a parfois appris de ses erreurs. C’est passé d’une entreprise qui était le champion du logiciel privé à une entreprise assez ouverte. Oui, il est toujours très confiant dans ce domaine, mais il s’est ouvert à Linux et à d’autres systèmes. C’est le Microsoft le plus ouvert à ce jour au point de proposer Edge sur Linux.

Microsoft Edge désormais disponible sur Linux

Après un parcours de quelques mois au cours duquel Microsoft a progressé petit à petit, Microsoft Edge stable est désormais disponible sur Linux. Comme dans toute autre compilation, ils ont commencé avec la chaîne Canary, Dev et enfin la chaîne Beta avant le lancement officiel.

Eh bien, la réalité est qu’ils ont commencé avec le canal Dev et depuis lors, nous avons vu différents correctifs chaque semaine jusqu’à ce que les gens de Naked Security aient détecté la version stable de Microsoft Edge dans le référentiel.

Il est surprenant que Microsoft n’ait annoncé l’arrivée de la version stable de Linux dans aucun de ses canaux. C’est un moment très important pour le géant de Redmond. C’est la première fois qu’ils présentent un navigateur sur Linux et la réalité est qu’Edge s’avère très bien faire les choses.

Nous espérons que Microsoft Edge sur Linux attirera l’attention des utilisateurs et que le géant de Redmond saura convaincre les utilisateurs les plus réticents. Microsoft a toujours été considéré comme un ennemi du logiciel libre et propose désormais son navigateur pour Linux. Ce ne sera pas une tâche facile de convaincre les utilisateurs les plus réticents, mais nous vous souhaitons toute la chance du monde dans votre nouveau voyage. Désormais, Microsoft Edge est disponible sur Windows, Android, iOS, macOS et Linux, devenant ainsi le navigateur le plus largement distribué par Microsoft. Nous verrons s’il remporte un plus grand succès.