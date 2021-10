La pandémie de COVID-19 a également montré l’impact qu’une forte pénurie de puces peut avoir sur le marché de la technologie et d’autres marchés qui en dépendent. Ainsi, les fabricants n’ont actuellement aucune main pour mesurer et il est pratiquement impossible de répondre à la quantité de demandes des consommateurs à court terme.

Ainsi, il est normal que les entreprises de fonderie veuillent étendre leur activité. Et selon les dernières informations, Samsung prévoit de tripler sa capacité de production de puces d’ici 2026.

Le taïwanais TSMC est le premier fabricant mondial de puces et détient environ 53 % des parts de marché. Mais peu de temps après vient Samsung Foundry avec une part de 17% de la fonderie de puces.

Le constructeur sud-coréen a des clients très importants dans le segment technologique, à savoir Apple, Intel et AMD. Cependant, un autre de vos clients forts, Qualcomm, passera à d’autres vols. En effet, la société américaine a déjà annoncé qu’elle déplacerait sa fabrication de puces dans les installations de son rival Intel. De plus, Nvidia, pour laquelle Samsung Foundry a produit ses cartes graphiques, a pris la décision de passer à TSMC, en raison de problèmes de performances, de performances des plaquettes et de disponibilité des produits.

Samsung veut tripler la production de puces

Voulant plus et ne plus se contenter de la deuxième place dans cette course, Samsung a dévoilé une décision importante lors de l’annonce de ses derniers résultats financiers. Ainsi, Sung-hoon, vice-président de Samsung Electronics, a révélé son intention de tripler la capacité de production de puces d’ici 2026.

Nous prévoyons d’augmenter notre capacité environ trois fois avant 2026 pour répondre aux besoins des clients dans la mesure du possible, en augmentant la capacité de notre usine de Pyeongtaek et en envisageant la mise en œuvre d’une nouvelle usine aux États-Unis.

De cette façon, les États-Unis sont dans la ligne de mire de Samsung. Et certains rapports publiés en février indiquent que la société sud-coréenne investira 17 milliards de dollars dans une nouvelle usine de puces au Texas.

L’entreprise vient de révéler qu’elle a établi un nouveau record pour la même période en 2021, atteignant 73,98 milliards de won, soit environ 55 milliards d’euros. En outre, il a réalisé une augmentation de ses bénéfices d’environ 26% (plus de 11 milliards d’euros). Dans le segment des semi-conducteurs, au troisième trimestre, Samsung a réalisé un chiffre d’affaires de 22,4 milliards de dollars, soit une amélioration de 16 % par rapport à la même période l’année dernière.

