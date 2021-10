Si vous avez un Android, vous feriez mieux de faire attention à ces 151 applications malveillantes

La sécurité des smartphones Android est toujours un problème qui alerte les utilisateurs. Il existe des cas (trop) fréquents de problèmes avec des applications malveillantes qui tentent de voler les données des utilisateurs et de les utiliser ensuite à leur avantage.

Cette liste s’est à nouveau allongée, avec plus de 151 applications identifiées comme malveillantes. Ceux-ci ont été utilisés pour inciter les utilisateurs à s’inscrire à des services SMS premium afin de voler leur argent.

Parmi les milliers d’applications présentes sur Android Play Store, beaucoup sont fausses dans leurs fonctionnalités et ont des objectifs cachés. Ils agissent très discrètement, cherchent à gagner la confiance de l’utilisateur puis attaquent.

La dernière campagne vient d’être détectée et couvre une très grande liste d’applications. Au total, 151 applications ont été identifiées et semblent être normales. Nous parlons de logiciels pour lire les codes QR, les lampes de poche et autres fonctionnalités dites normales.

Le but de ces applications était d’amener les utilisateurs à s’abonner à des services SMS premium, discrètement et sans qu’ils s’en aperçoivent. Les utilisateurs ne le remarqueraient que plus tard, lorsqu’ils ne pourraient plus récupérer leur argent.

Les chercheurs ont découvert que ces applications étaient identiques dans leur structure de base et avaient le même objectif. Une fois que les utilisateurs se sont inscrits aux services SMS, ils ont souvent cessé de fonctionner. Pour avoir encore plus d’impact, ces applications étaient annoncées sur divers réseaux sociaux.

La liste des 151 applications est connue et consultable par les utilisateurs. Google les a déjà retirés du Play Store d’Android, mais les utilisateurs doivent valider s’ils n’ont aucun cadeau sur leurs smartphones. S’ils le sont, ils doivent l’enlever immédiatement.

Ceci est juste un autre cas où les utilisateurs d’Android sont exposés et sont des victimes. En demandant l’accès à des autorisations apparemment basiques, il était possible d’enregistrer des utilisateurs à leur insu dans des services premium.