Images Happy Halloween 2021 pour WhatsApp : les plus effrayantes et les plus drôles du 31 octobre

Le 31 octobre, la fête la plus effrayante de l’année est célébrée : la nuit d’Halloween, le règne de la terreur et de la peur. Rien de mieux pour l’accueillir qu’un vœu adressé à des amis ou à des proches via WhatsApp et Facebook : voici les images les plus adaptées à cet effet, à télécharger gratuitement pour les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie.

Aujourd’hui, c’est Halloween, la récurrence la plus « effrayante » du calendrier qui vient des États-Unis mais qui est désormais largement célébrée en Italie aussi chaque 31 octobre. Les ingrédients de la fête sont des déguisements et des masques, mais aussi des friandises et des astuces à base de citrouilles, de toiles d’araignées, de sorcières et de tout ce qui est flippant. C’est pourquoi pour souhaiter un joyeux Halloween aux contacts proches et lointains, la meilleure solution est une image terrifiante à partager sur les réseaux sociaux ou les plateformes de messagerie. Voici les meilleurs à télécharger gratuitement pour souhaiter un joyeux Halloween 2021 sur Facebook et Instagram ou pour envoyer un message de vœux sur WhatsApp et Telegram.

Images Happy Halloween: le meilleur téléchargement gratuit pour WhtasApp et Facebook

Les types d’images les plus appropriées pour souhaiter un joyeux Halloween sont différents : des plus effrayantes et explicites à celles avec un ton moins sombre. Des images qui laissent à l’expéditeur le soin d’être complétées par un SMS à celles qui contiennent déjà les souhaits concernés. Voici les meilleurs à télécharger pour les réseaux sociaux et la messagerie : pour les enregistrer, faites un clic droit dessus ou touchez-les longuement avec votre doigt.

Halloween 2021, les images les plus drôles à partager sur les réseaux sociaux

La fête d’Halloween est basée sur la peur et l’effroi, mais c’est aussi une occasion qui sait se prendre peu au sérieux en misant sur l’ironie et le fun comme ingrédient de base. Voici donc les meilleures images qui se concentrent sur l’aspect plus ludique d’Halloween, tout en gardant ses principaux symboles tels que les squelettes, les citrouilles et les fantômes au centre.

Les images les plus effrayantes pour souhaiter Joyeux Halloween 2021

Frisson et horreur restent les caractéristiques particulières de la fête. Voici donc les images les plus effrayantes pour célébrer la fête, dédiées à ceux qui préfèrent se concentrer sur des éléments effrayants ou dérangeants tels que les zombies, les morts-vivants et les présences surnaturelles.