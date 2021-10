God of War : Kratos et Atreus en route vers PC

L’un des jeux les plus emblématiques (exclusifs) de l’univers Playstation, God of War, est en route vers les PC.Après plus de 15 ans d’existence uniquement sur les consoles Playstation, Kratos rend maintenant visite au monde des PC.

En plus d’avoir déjà une date, vous pouvez également faire des pré-réservations. Viens voir…

Cette nouvelle est un autre signe des temps, de l’éternel dilemme de la conquête du marché par les marques de consoles de jeux vidéo. God of War, jusqu’à présent exclusif à Playstation, est en route vers les PC car, d’une part, il offre aux joueurs sur cette plate-forme une expérience brutale dans l’un des meilleurs jeux jamais créés sur la console de Sony et, d’autre part, des clins d’œil .de nouveaux clients potentiels pour les consoles Playstation elles-mêmes.

Et Sony Interactive Entertainment a même révélé que la possibilité de réserver God of War (2018) pour le PC est désormais disponible.

Le jeu, qui arrivera le 14 janvier 2022, pourra désormais être réservé de cette manière par tous les passionnés et fans de Kratos, qui souhaitent vivre leurs aventures sur PC.

Développé par Sony Santa Monica Studios, God of War est l’un des jeux les plus impressionnants de la série et est sorti l’année dernière sur PlayStation 4. Le jeu sera également disponible sur PC et peut désormais être réservé en magasin sur Steam et sur Epic. Jeux.

L’histoire de God of War nous montre un Kratos qui, vivant comme un homme normal et loin de l’ombre des dieux, doit s’adapter à des terres inconnues et faire face à des menaces inattendues, tout en se voyant offrir une seconde chance d’être papa.

Lui et son fils, Atreus, s’aventurent dans les profondeurs des paysages nordiques cruels et luttent pour remplir une mission très personnelle. Dans ce titre, entièrement situé en portugais, les joueurs auront l’opportunité d’explorer une toute nouvelle terre, avec ses propres créatures, monstres et panthéon divin, et de se rapprocher de l’action comme jamais auparavant dans un combat qui reflète les caractéristiques des habitants de Midgard : grand, brutal et implacable.

God of War est entièrement localisé en portugais et est désormais disponible pour réservation sur Steam et Epic Games, qui comprend des ensembles d’armures Death’s Vow pour Kratos et Atreus, Exile’s Guardian Shield Skin, Buckler of the Forge Shield Skin, Shining Elven Soul Shield Skin et aussi Dökkenshieldr Shield Skin.

Si vous avez un PC, que pensez-vous de cette nouvelle ? Êtes-vous intéressé par l’acquisition de Kratos ?