De nouvelles images du nouveau Microsoft Defender créé pour Windows 11 apparaissent

Microsoft a parié sur l’amélioration de son système d’exploitation de base et de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont arrivées sur Windows 11. Il s’agit en soi d’un changement presque radical et lance de nombreux éléments esthétiques nouveaux et très attrayants.

Mais, et parce que Microsoft a d’autres plans, le changement ne se limite pas à Windows 11. Il existe des applications pour recevoir des modifications et des améliorations, pour être elles aussi plus attrayantes. Celui qui est sur le point d’être connu est Microsoft Defender, sa solution de sécurité.

De manière rythmée et à grande vitesse, Microsoft a montré tout ce qu’il prépare pour Windows 11 et ses utilisateurs. Il ne se limite plus à ce que vous avez préparé pour votre système d’exploitation, mais aussi aux applications que vous souhaitez renouveler et même présenter comme une nouveauté.

Si l’accent a été mis sur ceux que vous avez maintenant comme premiers, la vérité est qu’il y a aussi des rénovations à faire. Certains sont déjà visibles comme Paint, d’autres se préparent en coulisses, pour être ensuite rendus publics.

L’un de ceux qui ont été rendus publics récemment, sous la forme d’une fuite d’informations, était le renouvellement de Microsoft Defender. La solution de sécurité du géant du logiciel est de plus en plus robuste et est pour beaucoup la solution active qui défend leurs systèmes.

Après un premier avant-goût de ce qui se prépare pour Windows 11, de nouvelles images apparaissent maintenant. Ceux-ci renforcent une image plus propre de cette proposition et même une surprise. Initialement conçu pour Windows 11, il semble également prêt à fonctionner sur la version précédente.

Il est déjà présent dans l’App Store de Microsoft et prêt à être installé, même s’il ne peut pas fonctionner correctement, faute d’autorisation. On s’attend à ce qu’il entre bientôt dans le programme Insiders et soit ainsi testé de manière plus approfondie.

Il s’agit d’un changement important pour Windows 11 et la version précédente. Microsoft semble développer des solutions axées sur le nouveau système, mais qui correspondent à l’actuel. Cela a été vu dans l’App Store de Microsoft et est maintenant de retour sur Defender