Plus tôt cette année, Google a partagé ses plans pour un revêtement solaire dans « Dragonscale » – un projet sans précédent de 90 000 panneaux solaires en argent capables de générer près de 7 mégawatts d’énergie.

La société a déclaré qu’elle visait à fonctionner avec une énergie totalement décarbonée d’ici 2030. Ce sera le revêtement solaire spécial pour les bâtiments de son nouveau campus dans la Silicon Valley.

Fonctionnel, innovant et très beau

Google souhaite également innover dans le domaine du captage de l’énergie solaire. Le projet est très intéressant et « out of the box ».

Les planches sont en effet spéciales et provoquent un design unique sur les toits.

Comme l’évoque Google, l’entreprise a annoncé en début d’année un projet pour atteindre un objectif à l’horizon 2030 : pouvoir fonctionner 24h/24 avec une énergie sans émissions.

Cela va au-delà d’un engagement à l’autoproduction et à acheter suffisamment d’énergie renouvelable pour satisfaire sa propre consommation. Big G aspire à la durabilité totale qui touche chaque centre de données, région cloud et complexe de bureaux à chaque minute de la journée.

Ainsi, lors de la conception de son nouveau campus de la Silicon Valley, l’entreprise a voulu réaliser quelque chose de spectaculaire.

Quelle est la raison du nom Dragonscale ?

Si nous regardons les carreaux, ils ont un design très intéressant. Selon Google, ces tuiles innovantes qui composent la toiture photovoltaïque rappellent esthétiquement les écailles de dragon.

Un look unique composé de 90 000 panneaux argentés capables de générer près de 7 MW d’énergie. En tant que responsable de la conception de systèmes durables pour nos propriétés, j’ai aidé à diriger les travaux sur les nouveaux modules des bâtiments Charleston East et Bay View.

A déclaré Asim Tahir, responsable de la stratégie des énergies renouvelables de Google.

Le toit photovoltaïque à l’échelle du dragon est le résultat d’années de développement. Google a travaillé avec des partenaires sélectionnés en Europe et tout a été soigneusement examiné tout en étant toujours en cours de prototypage.

Ce n’était pas facile. Au final, nos partenaires SunStyle nous ont présenté une plaque de verre prismatique hautement structurée avec une technologie de revêtement unique. L’optique spéciale de la cellule capte plus de lumière, augmentant la production d’énergie. La texture fournie par cette fonctionnalité donne également aux panneaux de superposition une lueur unique qui leur a valu le nom d’échelle de dragon.

Il a fait référence à Asim Tahir.

Les modules, combinés aux courbes du toit, permettront de capter les rayons du soleil sous différents angles.

Contrairement à un toit plat, qui génère une puissance de pointe à la même heure de la journée, cette solution « peau solaire à l’échelle du dragon » générera de l’énergie sur une longue période d’heures de clarté.

Ce projet générera environ 40 % des besoins du bâtiment.