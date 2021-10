Si vous utilisez Chrome sur votre ordinateur, installez la mise à jour Google pour ce navigateur maintenant

En tant que navigateur le plus utilisé sur Internet, Chrome a un poids très important en ce qui concerne les mesures de sécurité qu’il offre aux utilisateurs. Ceux-ci doivent être protégés et c’est à Google d’assurer cette sécurité.

Ainsi, et en gardant une trace de la qualité de votre navigateur, Google vient de publier un correctif important. Venez corriger 2 failles majeures dans Chrome et ainsi éviter qu’elles ne soient exploitées. Il est urgent que cette mise à jour soit effectuée sur votre ordinateur.

Il y a de nouvelles failles de sécurité dans Chrome

Les attaques Chrome et la recherche de pannes sont constantes. Les attaquants veulent trouver un moyen de voler les données des utilisateurs et, compte tenu de son exposition, cela pourrait être la passerelle idéale pour le faire.

Ainsi, et pour que 2 failles sérieuses soient résolues, Google a sorti une nouvelle version de son navigateur. Chrome dispose donc d’une mise à jour qu’ils doivent installer rapidement, afin qu’ils ne soient pas exposés à des problèmes de sécurité majeurs.

Google a déjà la solution à ces problèmes

Ces 2 failles, marquées CVE-2021-3800 et CVE-2021-38003, n’ont pas été révélées en détail par Google car elles sont accessibles et exploitables. Google souhaite que la nouvelle version soit installée massivement, pour offrir plus tard plus d’informations.

Pourtant, il existe des informations décrivant que le premier échec résulte d’une « validation insuffisante d’une entrée non fiable dans la ressource Intents ». Dans le second cas, le décrit montre que la mise en œuvre inadéquate dans le moteur JavaScript V8 du navigateur de Google.

Découvrez comment mettre à jour votre navigateur maintenant

La nouvelle mise à jour est distribuée à tous les utilisateurs et doit être installée immédiatement. Ils peuvent vérifier votre présence en ouvrant le menu Paramètres, puis en cliquant sur Aide, puis sur À propos de Google Chrome. Cela devrait être présent et redémarrez simplement le navigateur.

Avec ces deux nouvelles failles, il existe 13 correctifs pour les vulnérabilités zero-day dans Chrome. Google a pris en charge ces problèmes et a répondu rapidement à ces problèmes, a publié les mises à jour nécessaires pour les résoudre.