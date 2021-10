Supercalculateur Intel Aurora pour atteindre 2 ExaFLOP de puissance

La grande nouveauté qu’Intel a récemment introduite était ses processeurs Alder Lake de 12e génération. Dans cette nouvelle gamme, nous trouvons le puissant Intel Core i9-12900K considéré comme le meilleur processeur de jeu.

Mais en plus de ce point culminant, le PDG Pat Gelsinger a également annoncé que le supercalculateur Intel Aurora atteindra à l’avenir 2 ExaFLOP de puissance de calcul.

Lors de l’événement Intel Innovation 2021, qui s’est tenu mercredi dernier 27 octobre, la société américaine a annoncé plusieurs nouvelles et projets qu’elle a préparés pour les mois à venir. Bien sûr, l’accent était mis sur la présentation des nouveaux processeurs Alder Lake, mais il restait encore de la place pour quelques surprises et informations supplémentaires sur ce que la marque prépare, que ce soit pour le segment domestique ou professionnel.

À cet égard, Pat Gelsinger, PDG du constructeur, a annoncé que son supercalculateur Intel Aurora sera capable d’atteindre une performance incroyable de 2 ExaFLOP de puissance de calcul en virgule flottante double précision (FP64). Ces projections surpassent les performances précédentes, qui étaient d’environ 1 ExaFLOP.

Ainsi, avec ces fonctionnalités, Aurora deviendra alors l’un des supercalculateurs les plus puissants au monde.

Selon Intel, l’amélioration des performances du supercalculateur est due à la nouvelle génération de processeurs Xeon évolutifs, dont le nom de code est « Sapphire Rapids ».

De plus, une mémoire à haut débit de type HBM (High Bandwidth Memory) ainsi que la nouvelle gamme de processeurs Intel « Ponte Vecchio », tous deux dotés de plus de 100 milliards de transistors, ont aidé dans ce processus.

Il est à noter que les performances de 2 ExaFLOP sont atteintes au pic maximum du supercalculateur Aurora. Dans une fonction plus soutenue, la valeur devrait être d’environ 1,7 ExaFLOP, selon ce qui a été trouvé par le site Web de The Next Platform.

Le supercalculateur Aurora a été développé par Intel en partenariat avec Argonne National Laboratory, situé dans l’Illinois, aux États-Unis. Il fait partie d’un contrat de 500 millions de dollars avec le département américain de l’Énergie. L’objectif principal d’Aurora est de promouvoir les avancées fondamentales de la recherche scientifique dans des domaines tels que le changement climatique, le cancer, COVID-19, entre autres.