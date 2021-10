Un responsable de la NASA dit que le vaisseau spatial SpaceX va tout changer

Il y a beaucoup de sceptiques qui ne croient pas en l’ambition SpaceX d’Elon Musk d’envoyer des astronautes sur la Lune et même sur Mars. Cependant, un responsable de la NASA pense que le vaisseau spatial de la société privée pourrait être sur le point de changer tous les paradigmes.

L’exposition a été réalisée sur le blog personnel de l’architecte du système Jet Propulsion Lab de la NASA.

Dans un article sur son blog personnel, Casey Handmer, architecte système pour le Jet Propulsion Lab de la NASA, a commencé par dire que le vaisseau spatial de SpaceX, le Starship, n’est pas largement compris, malgré tous les développements qui lui sont associés.

Précisant toujours que la publication ne reflète que son opinion personnelle, Casey Handmer est impressionné par les progrès de SpaceX dans le développement d’une fusée capable d’envoyer des astronautes sur la Lune et même sur Mars.

Il y a deux ans, Starship était un concept de design et une blague. Aujourd’hui, il s’agit d’un prototype complet à 95 % qui s’envolera bientôt dans l’espace et pourrait même revenir en un seul morceau.

A écrit Casey Handmer de la NASA dans son article de blog personnel.

En fait, SpaceX s’est efforcé d’améliorer et d’améliorer les performances de son vaisseau spatial. A tel point que l’officiel a révélé, à travers son enthousiasme, que la NASA n’est pas préparée pour le Starship.

Le vaisseau spatial est important. Ce n’est pas seulement une très grosse fusée comme les autres sous stéroïdes. Il s’agit d’une tentative continue et dévouée d’atteindre le « Saint Graal » des fusées, une classe orbitale entièrement et rapidement réutilisable qui peut être fabriquée en série.

écrit Handmer.

Plus que cela, le responsable de la NASA prédit que le vaisseau spatial SpaceX rendra discutables certaines des grandes ambitions de l’agence spatiale américaine. C’est parce que Starship fonctionne à un niveau totalement différent de n’importe quelle fusée qui est apparue auparavant. Dès lors, il considère qu’il est « temps d’augmenter la portée de notre ambition et de voir beaucoup plus grand ».

Cela peut prendre un an ou trois, mais Starship arrivera et cela changera tout.

a déclaré le responsable de la NASA.

